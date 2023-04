Champions League, Milan-Inter non vale solo la finale: in ballo oltre 15 milioni di euro

Un derby che vale almeno 15,5 milioni di euro

A distanza di esattamente 20 anni dall’ultima volta, ossia dall’edizione 2002/2003 diche vide poi trionfare il Milan, sarà ancora una volta ila restituire al tabellone una delle due finaliste. Con la certezza, comunque, che dopo un’assenza durata ben sei anni, da Juventus – Real Madrid, una squadra italiana tornerà a contendersi la coppa. In una città, peraltro, Istanbul (sede che ancora potrebbe variare), che inevitabilmente innesca nelle menti dei rossoneri ricordi non proprio felici: la finale del 25 maggio 2005 persa ai rigori contro il Liverpool dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di tre reti a zero.

Con un’Inter vogliosa di vendicare l’eliminazione del 2003, arrivata con un doppio pareggio (i nerazzurri uscirono in virtù del gol segnato ‘in trasferta’ da Shevchenko, regola che peraltro adesso non esiste più) e lo scudetto dello scorso anno, perso proprio a vantaggio del Milan, questo nuovo derby europeo, con il doppio confronto previsto il 10 e il 16 maggio, si prospetta uno dei più entusiasmanti e tesi degli ultimi anni. Anche in virtù delle condizioni economiche delle due squadre. Non è un mistero, infatti, che nonostante i vari stravolgimenti societari susseguitisi nel corso degli anni, Inter e Milan – ma in generale il calcio italiano – non godano di una capacità di spesa paragonabile a quella di 20 anni fa.

Ecco perché, oltre a valere l’egemonia di Milano ed eventualmente d’Europa, questo derby varrà anche tanto in chiave economica. Almeno 15,5 milioni di euro, ossia l’assegno che la Uefa strapperà alla squadra che accederà alla prossima finale. A questi, ovviamente, si sommeranno i ricavi ottenuti al botteghino in entrambe le partite (per i due quarti di finale giocati a San Siro i rossoneri hanno incassato 9 milioni di euro, mentre i nerazzurri 8,2 milioni di euro), e altri 4,5 milioni di euro in caso di vittoria della Champions League.

Quanto hanno guadagnato attualmente Milan e Inter

Guardando agli incassi attuali, questa edizione della Champions League ha portato nelle casse di Inter e Milan rispettivamente 73 e 73,83 milioni di euro, ai quali però saranno sottratti 4 e 2 milioni di euro per le violazioni del Fair Play Finanziario. Per un totale, quindi, di 69 e 71,83 milioni di euro. Il Napoli, invece, a causa dell’eliminazione subita proprio contro i rossoneri, è rimasto fermo a 65,4 milioni di euro.

