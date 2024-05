Il Real Madrid è il club di calcio di maggior valore. Juventus 11esima e prima italiana

Le squadre di calcio di maggior valore al mondo valgono oggi in media 2,3 miliardi di dollari, ovvero il 5,1% in più rispetto a un anno fa. I ricavi delle 30 squadre più importanti sono stati in media di 397 milioni di dollari, ovvero il 3% in più rispetto all’anno precedente. Ma il reddito operativo è stato in media di 36 milioni di dollari, con un aumento del 57% rispetto all’anno precedente.

Il dominio del Real Madrid

Il Real Madrid, con un valore di 6,6 miliardi di dollari, è in testa alla classifica per il terzo anno consecutivo e per l’ottava volta negli ultimi 11 anni. Il club spagnolo ha generato il maggior numero di entrate (873 milioni di dollari) tra le prime 30 squadre, alimentate dalle sue impareggiabili prestazioni sul campo.

Dal 2014, il Real Madrid ha vinto 14 titoli internazionali, tra cui cinque trofei di Champions League, quattro Supercoppe europee e quattro Coppe del Mondo per Club. La squadra potrà aggiungere un’altra Champions League al suo palmarès se riuscirà a battere il Borussia Dortmund nella finalissima in programma il 1° giugno allo stadio di Wembley.

Nonostante il suo valore, non è possibile investire nel Real Madrid, poiché la squadra è di proprietà di oltre 90.000 soci. È invece possibile acquistare azioni del Manchester United, che secondo Forbes vale 6,55 miliardi di dollari e occupa il secondo posto nella classifica di quest’anno.

A febbraio, Sir. Jim Ratcliffe ha acquistato il 27,7% del Manchester United a un valore aziendale di 6,5 miliardi di dollari, pagando 33 dollari per azione. Secondo il mercato azionario, la squadra vale solo 17 dollari per azione.

Chris Marangi, gestore di portafogli presso Gabelli Funds, ritiene che le azioni del Manchester United, probabilmente penalizzate sia dalla rabbia dei tifosi per la mancata cessione del controllo della squadra da parte della famiglia Glazer, sia dal deludente andamento della squadra in Premier League e dalla mancata partecipazione alla Champions League 2024/25, valgano quanto pagato da Ratcliffe.

È probabile che una vendita del controllo della squadra – simile a quella perseguita dallo sceicco Jassim con lo United l’anno scorso – avrebbe un prezzo ben superiore ai 33 dollari per azione.

Metodologia

I dati relativi ai ricavi e agli utili operativi elencati per le squadre europee si riferiscono alla stagione 2022-2023, convertiti in dollari statunitensi in base ai tassi di cambio medi di quella stagione (1 euro = 1,05 dollari, 1 sterlina = 1,21 dollari, 1 sterlina = 1,15 euro).

Per le squadre della Major League Soccer, i dati si riferiscono alla stagione 2023, come pubblicato nelle valutazioni annuali di Forbes sulle squadre della Mls nel febbraio 2024.

Le cifre dei ricavi riflettono i proventi che la squadra genera dalle trasmissioni, dalle attività commerciali e dagli eventi del giorno della partita. I valori dei club sono valori d’impresa (capitale proprio più debito netto) e includono l’economia dello stadio della squadra (ma escludono il valore dell’immobile stesso), sulla base di transazioni comparabili.

Poiché il valore d’impresa è una metrica neutrale rispetto alla struttura del capitale, consente a Forbes di confrontare aziende (o, in questo caso, squadre di calcio) con diverse strutture di debito e di capitale.

Il reddito operativo è l’utile al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti, compravendita di giocatori e cessione dei diritti dei giocatori. L’indebitamento è costituito da prestiti fruttiferi con scadenza superiore a un anno (compreso il debito per lo stadio).

Il rapporto della Deloitte Football Money League come riferimento

I tassi di cambio utilizzati per convertire i valori delle squadre e il debito in dollari statunitensi per le squadre europee erano al 6 maggio 2024 (1 euro = 1,08 dollari, 1 sterlina = 1,25 dollari, 1 sterlina = 1,17 euro).

Le fonti includono i rapporti e i documenti annuali delle squadre, i dirigenti, gli investitori dei club, i rapporti delle agenzie di rating e i banchieri sportivi. Per assicurarci che i numeri dei ricavi e delle spese di Forbes siano comparabili per ogni squadra, ci affidiamo al rapporto annuale della Deloitte Football Money League e a Swiss Ramble per verificare i nostri dati.

I 30 club di calcio che valgono di più al mondo

1. Real Madrid

Liga spagnola

Valore: 6,6 miliardi di dollari

2. Manchester United

Premier League

Valore: 6,55 miliardi di dollari

3. Barcelona

Liga spagnola

Valore: 5,6 miliardi di dollari

4. Liverpool

Premier League

Valore: 5,37 miliardi di dollari

5. Manchester City

Premier League

Valore: 5,1 miliardi di dollari

6. Bayern Monaco

Bundesliga

Valore: 5 miliardi di dollari

7. Paris Saint- Germain

Ligue 1

valore: 4,4 miliardi di dollari

8. Tottenham Hotspur

Premier League

Valore: 3,2 miliardi di dollari

9. Chelsea

Premier League

Valore: 3,13 miliardi di dollari

10. Arsenal

Premier League

Valore: 2,6 miliardi di dollari

11. Juventus

Serie A

Valore: 2,05 miliardi di dollari

12. Borussia Dortmund

Bundesliga

Valore: 1,98 miliardi di dollari

13. Atletico Madrid

Liga

Valore: 1,6 miliardi di dollari

14. Milan

Serie A

Valore: 1,43 miliardi di dollari

15. Los Angeles Football Club

Mls

Valore: 1,2 miliardi di dollari

16. West Ham

Premier League

Valore: 1,1 miliardi di dollari

17. Inter Miami

Mls

Valore: 1,03 miliardi di dollari

18. Inter

Serie A

Valore: 1 miliardo di dollari

19. LA Galaxy

Mls

950 milioni di dollari

20. Atlanta United

Mls

Valore: 900 milioni di dollari

21. New York City

Mls

Valore: 850 milioni di dollari

22. Aston Villa

Premier League

Valore: 800 milioni di dollari

23. Newcastle

Premier League

Valore: 795 milioni di dollari

24. Fulham

Premier League

790 milioni di dollari

25. Seattle Sounders

Mls

Valore: 785 milioni di dollari

26. Crystal Palace

Premier League

Valore: 780 milioni di dollari

27. D.C. United

Mls

Valore: 775 milioni di dollari

28. Austin

Mls

Valore: 750 milioni di dollari

29. Brighton

Premier League

Valore: 730 milioni di dollari

30. Toronto

Mls

Valore: 725 milioni di dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

