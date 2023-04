Chi è Andrea Radrizzani, l’imprenditore della provincia milanese che potrebbe comprare l’Inter

Il futuro imprenditoriale dipotrebbe tingersi di nerazzurro. L’imprenditore classe 1974 nato a Rho, in provincia di Milano, dopo aver acquistato il Leeds United nel 2017 dae averlo riportato in Premier League, potrebbe diventare il nuovo proprietario dell’Inter. A lanciare l’indiscrezione Bloomberg Uk che, oltre a rivelare l’interessamento del cofondatore della società internazionale di diritti sportivi MP & Silva, ha confermato l’interesse per l’Inter anche di, il fondo del Bahrein che si occupa di investimenti aziendali e della gestione di immobili e del credito conin gestione.

LEGGI ANCHE: “Chi sono i miliardari dietro Oaktree, il fondo che vuole investire miliardi nella Serie A”

Imprenditore che si è fatto da sé, Radrizzani ha iniziato la sua carriera nei media sportivi nel 1999 con il distributore di contenuti sportivi digitali Media Partners per poi andare in Cina. “Le tappe più importanti sono state in primis avere iniziato un percorso in un settore dove ho grande passione che è quello del media sport”, ha raccontato Radrizzani a Forbes nel 2020, “secondo, essere partito per la Cina nel 2003 e avere continuato la carriera come manager in Giappone e Singapore e di lì diventare imprenditore in Asia. La mia è un’esperienza totalmente di ‘learning by doing'”.

Da lì poi la sua prima azienda in Asia. “Nel 2007”, spiegava l’imprenditore, “ho aperto a Singapore la mia azienda, MP & Silva. Il mio percorso l’ho realizzato da solo, mi sono buttato nell’oceano ed ho iniziato a nuotare. A mio parere, le chiavi del successo sono determinazione, sacrificio e perseveranza uniti ad una forte passione per quello che si fa”.

LEGGI ANCHE: “Mbappé supera Messi e Cristiano Ronaldo: è il calciatore più pagato al mondo”

Il patrimonio di Radrizzani

Il successo è stato poi la conseguenze delle scelte coraggiose di Radrizzani. “Del punto di vista economico”, aveva dichiarato a Forbes, “prima sono cresciuto come manager per poi divenire imprenditore, al 50% con Riccardo Silva nella MP & Silva (società internazionale di marketing sportivo e diritti dei media n.d.r.). La crescita è stata esponenziale, in 7 anni la società ha raggiunto un fatturato di circa 900 milioni, con 21 uffici nel mondo”.

LEGGI ANCHE: “Da LeBron James a Toto Wolff: chi sono i nuovi miliardari dello sport”

“Ovviamente, ha aggiunto, “ho avuto dei benefici economici personali ma il vero salto per potere comprare il Leeds United è arrivato con la vendita del 65% delle azioni di MP & Silva ad un fondo governativo cinese, per un valore totale di oltre 1 miliardo di dollari. Nel 2015 ho iniziato una serie di investimenti strategici attraverso Aser Ventures tra cui Eleven Sports e Leeds United”.

Non ci sono stime ufficiali sul patrimonio personale di Radrizzani ma, secondo quanto riportato, considerando le quote del Leeds United e le altre società di Aser Ventures, il patrimonio dell’imprenditore oscillerebbe tra i 350 e i 400 milioni di euro.

Gli altri soggetti interessati all’Inter

Come riportato da Bloomberg, anche Investcorp potrebbe inserirsi nella trattativa per la vendita del club milanese. Il fondo del Bahrein vorrebbe costituire una cordata per raccogliere fino a 654 milioni di dollari – circa la metà del valore stimato dell’Inter – da utilizzare poi per rilevare i nerazzurri.

La data da tenere d’occhio è maggio 2024, ovvero la data di scadenza del finanziamento da 275 milioni che Oaktree ha fatto a Great Horizon, la società lussemburghese attraverso cui la famiglia Zhang controlla l’Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.