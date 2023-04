“Superficie assoluta”: Cupra porta a Milano una visione del futuro design all’insegna di sostenibilità e tecnologia digitale

Reinterpretare il design attraverso sostenibilità e tecnologia digitale innovativa. Cupra partecipa all’edizione 2023 dellacon un’esposizione che racconta il design industriale Cupra e la sua visione del futuro design, con particolare attenzione a come le diverse superfici possano trasmettere esperienze sensoriali uniche.

Dal 18 al 23 aprile 2023, con ingresso libero, il Cupra Garage Milano di Corso Como 1 ospiterà “Superficie assoluta”, un percorso di installazioni che coinvolgeranno il pubblico nell’affascinante interpretazione che Cupra fa del futuro design. Una selezione di elementi di design esposti all’esterno dello spazio del Cupra Garage Milano accompagneranno il pubblico in un’esperienza sensoriale che si sviluppa ulteriormente all’interno. L’installazione, caratterizzata dalla visione strategica del concetto di design Cupra – che trasforma i materiali per fargli acquisire un valore rinnovato – evidenzia il connubio vincente di valori che rispecchiano le nuove generazioni, quali sostenibilità ed emozioni.

Attenzione ai valori delle nuove generazioni

“Volevamo spostarci dai soliti materiali dell’automotive per concentrarci maggiormente su ciò che è in linea con le preferenze delle nuove generazioni, che valorizzano nuovi elementi, rispettano l’ambiente e promuovono una crescita sostenibile”, afferma Francesca Sangalli, head of color & trim and concept & strategy Cupra e curatrice dell’esposizione. “Crediamo che la sostenibilità ci dia l’opportunità di reinterpretare l’autenticità di Cupra”.

“Il Cupra Garage di Milano si presenta nella nuova veste di Cupra Garage Milano – Design Edition, un nuovo format pensato per trasformare la location in una destinazione contemporanea non convenzionale che amplifica e integra lo spazio attuale con contenuti di design, pensando al futuro e non solo, e performance per un’esperienza ancora più immersiva”, ha spiegato Pierantonio Vianello, direttore Cupra Italia.

Design, tecnologia e sostenibilità

Dai tessuti in pelle vegana ai polimeri riciclati, dall’utilizzo di innovative tecniche del design parametrico alla stampa 4D, passando all’utilizzo di fibre naturali vegetali che sostituiscono il carbonio e al trattamento delle nuove superfici con colori neutri che esaltano la sofisticatezza di alcuni degli elementi esposti, quello che emerge dall’esposizione è la forza degli attributi immateriali. Ma non solo: i nuovi codici di progettazione, chiave del futuro design Cupra, ridefiniscono l’autenticità del brand attraverso la ricerca di processi innovativi, l’introduzione di materiali sostenibili e l’applicazione di tecnologie digitali, scommettendo sull’importanza delle superfici come protagoniste assolute.

“Cupra crea vetture che sposano i valori delle nuove generazioni, sempre più attente al design e alle prestazioni, ma anche alla tecnologia e alla sostenibilità ambientale, identificandosi così nella scelta di materiali e finiture del brand”, ha sottolineato Vianello. “Dall’esposizione ideata per la Milano Design Week spicca ancor più la determinazione a esplorare autenticità e unicità, valori importanti per le nuove generazioni che trovano nelle community, come la nostra Cupra Tribe, la possibilità di esprimere sé stesse e di vivere appieno la propria autenticità. Le persone fanno il brand e fanno anche la differenza, e il design è lo strumento attraverso il quale dimostriamo questa unicità”, ha concluso Vianello.

Partnership

Per quest’edizione 2023 della Milano Design Week, il Cupra Garage Milano aprirà le porte a partnership e collaborazioni inedite con brand che condividono lo spirito e la filosofia di CUPRA, come Gandía Blasco (complementi d’arredo), Fini (food) e San Miguel (beverage).

