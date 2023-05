Continua la “rivoluzione” di Iliad: presentato il nuovo piano per aziende e liberi professionisti

I valori di Iliad

Iliad è pronta a fare la rivoluzione. La terza rivoluzione, per essere precisi. Dopo l’ingresso nel mercato delle telecomunicazioni nel 2018 e la fibra nel 2022, ora l’operatore lancia, la soluzione di gestione telefonica per dispositivi mobili rivolta ad aziende e liberi professionisti dotati di partita Iva. L’obiettivo della compagnia francese è quello di diventare il principale supporto per le aziende italiane, che quando si tratta di comunicazioni hanno bisogno principalmente di due elementi:

La “rivoluzione” di cui Iliad parla dal giorno di ingresso nel mercato si basa su quattro fattori: libertà, trasparenza, flessibilità e qualità. Declinati nell’offerta proposta ai consumatori, questi valori si identificano nei prezzi bassi e fissi, elementi che le hanno permesso di distinguersi dalla concorrenza. In soli cinque anni Iliad è diventato il sesto operatore di telecomunicazioni europeo ed è arrivato a contare in Italia 9,5 milioni di utenti, una vera e propria community schierata al suo fianco contro le altre compagnie telefoniche.

Intelligenza artificiale? No grazie

Un senso di appartenenza che deriva dall’alto livello di gradimento dei suoi clienti: secondo una ricerca commissionata da Iliad a Doxa, il 99% degli utenti dell’operatore telefonico si definiscono soddisfatti o molto soddisfatti. Questo successo consente a Iliad di fare anche scelte controcorrente. Per esempio, in tempi in cui si parla sempre di più di intelligenza artificiale, la compagnia telefonica ha deciso di puntare sulle persone e di offrire ai clienti un servizio di assistenza 100% umano. In questo senso, l’azienda ha già avviato un piano di assunzioni e ha garantito che tutti i suoi operatori risponderanno dall’Italia.

“Un passo alla volta”

“I nostri clienti sanno che quando facciamo qualcosa la facciamo bene e che preferiamo fare un passo alla volta per fare tutto al meglio”, ha dichiarato Benedetto Levi, amministratore delegato Iliad Italia. Per questo, se al momento IliadBusiness è rivolto solo ai dispositivi mobili, c’è da scommettere che fra non troppo tempo sarà disponibile anche per le connessione fisse di uffici e magazzini.

