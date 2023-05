Audi farà il suo esordio in Formula 1 nel 2026: ecco cosa aspettarsi

Oliver Hoffmann, Member of the Board of Management of AUDI AG Technical Development.

Una notizia che gira tra le piste già dall’estate scorsa, ma che è stata ulteriormente concretizzata aldi quest’anno. Proprio durante questo evento Audi ha deciso di presentare il progetto per l’approdo in Formula 1: una show car molto simile alle monoposto attualmente in gara, ma che probabilmente risulterà molto diversa per l’anno del suo esordio.

Nel 2026, infatti, il regolamento tecnico del Campionato del Mondo di Formula 1 subirà modifiche, soprattutto per quanto riguarda la Power Unit che darà sempre più spazio all’elettrico: pane per i denti di Audi, che porta molti anni di esperienza diversificata nel motorsport a trazione elettrica.

Audi in Formula 1 durante la rivoluzione elettrica

All’insegna del motto “F1 Power made in Germany”, la casa dei Quattro Anelli non si fa cogliere impreparata davanti alle porte della classe regina del motorsport. Il team di costruzione è quasi al completo di 300 dipendenti provenienti sia da Audi Sport che direttamente dal paddock di Formula 1; ad accogliere la squadra, la struttura di Audi Formula Racing GmbH, ancora in fase di sviluppo per diventare la fabbrica più all’avanguardia presente in griglia. Senza essere ancora in competizione, la struttura della casa tedesca ha già ricevuto il sigillo di approvazione ambientale a tre stelle assegnato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile.

L’anno dell’esordio non è casuale. Nel 2026 il propulsore delle monoposto subirà un’ulteriore elettrificazione: il motore termico V6 turbo dovrà condividere la stessa potenza erogata dalle componenti elettriche. Non sarà più prevalente la componente termica che dovrà abbassare la potenza erogata di almeno 150 CV, in modo tale da alzare la quota della parte elettrica e raggiungere un 50-50 di 476 CV ciascuno. Il tutto sarà accompagnato dall’utilizzo di carburanti sostenibili, mettendo Audi in prima fila in termini di esperienza e preparazione.

Audi in Formula 1, l’importanza strategica

Audi ha ufficializzato la collaborazione con Sauber, che aiuterà la casa tedesca nel reparto di strategia e sarà quindi responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara: per quanto riguarda le mosse strategiche al di fuori dello sport, Audi e il suo team se la cavano molto bene anche da soli. La casa produttrice incaricherà gli ingegneri di testare e sviluppare ogni singola componente della Power Unit utilizzata sulla monoposto, al fine di poterle adattare alle auto presenti nel listino Audi: Audi che, proprio dal 2026, presenterà solo ed esclusivamente auto elettriche.

