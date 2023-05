In Svezia la prima autostrada che ricarica le auto mentre vanno

Un futuro senza colonnine ma con le autostrade che ricaricano auto e camion mentre vengono percorse. Sembra fantascienza ma potrebbe diventare presto realtà. Il progetto, firmato, nasce in Svezia. L’autostrada scelta per la trasformazione è la E20, la strada europea che collega i poli logistici tra Hallsberg e Örebro, al centro di Stoccolma, Göteborg e Malmö.

Dopo la legge approvata dall’Ue che prevede lo stop alla vendita di veicoli a motore termico dal 2035, alcuni Paesi stanno già ragionando sulle infrastrutture del futuro.

Il progetto

Il progetto, come spiega Euronews, dovrebbe essere completato entro il 2025 e porterebbe alla realizzazione della prima strada elettrificata permanente al mondo. Come funzionerà la ricarica? Il metodo non è stato individuato, ma ne esistono tre tipi: a catenaria, induttivo e conduttivo. Il sistema a catenaria può essere utilizzato solo per veicoli pesanti, perché, si legge su Euronews, “utilizza cavi aerei per fornire elettricità a un tipo speciale di autobus o tram”.

Secondo gli esperti la ricarica su strada, oltre a evitare ai conducenti la sosta alle colonnine, consente ai veicoli di percorrere più chilometri, utilizzando batterie più piccole.

Il progetto pilota nel 2018

Nel 2018, Trafikverket – l’amministrazione dei trasporti svedese – aveva già lavorato a qualcosa di simile: il primo binario di ricarica al mondo per veicoli elettrici su strade pubbliche. Si trattava di un progetto pilota tra l’aeroporto Arlanda di Stoccolma e un’area logistica logistica a Rosersberg.

“Pensiamo che la soluzione dell’elettrificazione sia la via da seguire per decarbonizzare il settore dei trasporti e stiamo lavorando a una serie di soluzioni”, ha dichiarato a Euronews Next Jan Pettersson, direttore dello sviluppo strategico di Trafikverket.

