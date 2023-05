Bending Spoons raccoglie altri 70 milioni di euro per l’espansione all’estero

. È questo l’obiettivo del finanziamento della durata di cinque anni erogato da, startup italiana fondata nel 2013. Con oltredelle sue app, e oltre 90 milioni di utenti attivi al mese, Bending Spoons è oggi uno delle realtà più importanti a livello globale nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone e una delle prime aziende tecnologiche in Europa.

“In dettaglio”, si spiega in una nota diffusa da Ansa, “il finanziamento ha l’obiettivo di supportare l’azienda nel suo percorso di crescita all’estero per linee esterne grazie ad acquisizioni di asset e lo sviluppo di app negli Stati Uniti, Sud America, Europa, Asia e in Oceania, proseguendo così nei piani di crescita che hanno visto negli ultimi anni la tech-company protagonista di numerose acquisizioni, tra cui a fine 2022 la statunitense Evernote, con l’obiettivo primario di integrare l’offerta e diversificare il portafoglio di applicazioni”.

”Si tratta della prima operazione di Sace in un settore particolarmente innovativo, in forte espansione, strategico e tra i protagonisti della rivoluzione digitale”, ha sottolineato Enrica Delgrosso, regional rirector Nord Ovest di Sace. “L’internazionalizzazione si dimostra una leva fondamentale di sviluppo e rilancio per le pmi lombarde”, ha aggiunto Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo.

L’acquisizione di Evernote

Già nel settembre 2022, Bending Spoons aveva annunciato di aver raccolto 340 milioni di dollari di finanziamenti da investitori internazionali attivi nei settori della tecnologia, dei media, dell’intrattenimento e dello sport, oltre a Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Cherry Bay Capital e altri importanti gruppi bancari e fondi italiani e internazionali.

Inoltre, sempre nel 2022, la startup ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione dell’americana Evernote, app sviluppata da Evernote Corporation (con sede in California), e progettata per prendere appunti, organizzare, gestire e archiviare le attività personali.

Un accordo concluso per apportare “miglioramenti estesi e accelerati nelle offerte Teams, Professional, Personal e Free di Evernote”, sottolinea Ian Small, ceo della società.

Da Immuni a Live Quiz

Bending Spoons è una startup italiana sviluppatrice di applicazioni per dispositivi mobili fondata nel 2013 e con sede a Milano. L’azienda è nota principalmente per lo sviluppo di applicazioni iOS e Android come Splice, 30 Day Fitness, Live Quiz.

Il governo italiano nell’aprile 2020 ha annunciato di aver affidato a Bending Spoons il design e lo sviluppo di Immuni, l’applicazione ufficiale di tracciamento dei contatti per il Covid. Bending Spoons ha concesso a titolo gratuito al governo una licenza perpetua e irrevocabile su Immuni. L’applicazione è stata rilasciata su scala nazionale l’1 giugno 2020.

