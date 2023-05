“Che la mia storia sia da stimolo per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano”

“Ci sono due cose che mi portano qui con grande emozione: ricevere ciò che mi avete voluto riconoscere e rivedere Piacenza”. Sono le parole pronunciate da Giorgio Armani sul palco del Teatro Municipale di Piacenza dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica.

Le parole di Armani dopo la laurea honoris causa

“Che la mia storia sia da esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano”, ha detto Armani. “Essere qui mi ha obbligato a ricordare il percorso molto impegnativo che ho fatto, dimenticando molte volte me stesso. Allora dico ai giovani lavorate, tenete duro ma non scordate che a casa avete il gatto, il cane, la mamma, la nonna o l’amante, perché poi andando avanti avrete bisogno di persone al fianco”.

“Mi piace pensare che la mia personale esperienza possa essere in qualche modo di esempio per chiunque miri a realizzarsi. In particolare, proprio per i giovani che, in un momento storico così complesso, spesso faticano a individuare la strada giusta. Oggi sono richieste grandi competenze e la realtà è sfidante e non sempre rassicurante, ma mi sento di dire di non arrendersi mai, di studiare con impegno, di lavorare giorno dopo giorno assecondando l’istinto e la passione”.