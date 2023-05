WindTre parla svedese: il fondo Eqt acquista il 60%. Un’operazione da 1,8 miliardi di euro

Fatti principali

Oggi il fondo Eqt Infrastructure ha annunciato che acquisirà il 60% della nuova società che possederà e gestire la rete mobile e fissa dell’italiana WindTre

L’attuale proprietario di Wind Tre, la holding di Hong Kong Ck Hutchison, manterrà comunque un’importante quota della nuova società, pari al 40%.

La società “sarà la prima rete di accesso indipendente in Europa focalizzata principalmente sul mobile e dedicata alla fornitura di servizi all’ingrosso agli operatori mobili attraverso la sua rete all’avanguardia”, ha dichiarato in una nota ufficiale il fondo svedese. Alla fine del 2022, infatti, la rete WindTre copriva già circa il 67% dell’Italia con ricezione 5G.

“Siamo orgogliosi di essere uno dei primi operatori in Europa ad aver progettato un’operazione così innovativa in collaborazione con una società di investimento esperta e rinomata”, ha dichiarato Benoit Hanssen, ceo della nuova società.

Soggetta alle consuete approvazioni normative, l’operazione dovrebbe comunque concludersi tra i sei e i nove mesi.

sarà un’azienda a maggioranza svedese. Oggi il fondo scandinavo ha annunciato che acquisirà una partecipazione del 60% della società (di nuova costituzione) che possederà e gestirà la rete mobile e fissa di WindTre.

LEGGI ANCHE: “Il welfare aziendale secondo Wind Tre”

La citazione chiave

“Vi è una crescente necessità di un’infrastruttura digitale solida e affidabile in tutta Europa, accelerata dall’aumento del traffico dati mobile, dalla densificazione della ricezione 5G, dall’IoT (Internet of Things) e dalle nuove tecnologie. La rete mobile italiana ha bisogno di investimenti ed espansione nei prossimi anni per soddisfare questa crescente domanda”, ha aggiunto il fondo.

In cifre

L’operazione conferisce alla nuova società un valore d’impresa di 3,4 miliardi di euro. Ciò significa che il 60% equivale a 1,86 miliardi di euro.

Sullo sfondo

Contestualmente, sempre nella giornata odierna, WindTre ha reso noto di aver rafforzato la sua offerta di cybersecurity per il mercato Business, con l’acquisizione del 70% di RAD, società italiana specializzata in soluzioni di cybersicurezza, progettate e realizzate per rispondere alle esigenze di protezione informatica sia delle grandi aziende che delle piccole medie imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.