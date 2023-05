Angelina Jolie debutta nella moda e lancia il suo primo marchio sostenibile

(Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF)

si unisce alla larga schiera di personaggi famosi che hanno lanciato il loro business nel lifestyle. In questo caso, per l’attrice, filantropa ed ex inviata speciale per l’Onu, si tratta di un, questo il suo nome, utilizzerà gli stock tessili inutilizzati e vedrà i consumatori assumere il ruolo di ‘designer’, potendo collaborare con una rete globale di sarti, modellisti e artigiani per la produzione dei capi.

Le parole dell’attrice su Instagram

A rivelare la notizia in anteprima è stato The Sun, ma l’attrice di Los Angeles ha condiviso anche dalla sua pagina Instagram la filosofia del brand: “Oggi inizio qualcosa di nuovo, un progetto collettivo in cui tutti possono creare”.

Atelier Jolie è un luogo in cui i creativi possono collaborare con sarti, modellisti, artigiani ed esperti di tutto il mondo. Questo progetto nasce dal mio apprezzamento e dal profondo rispetto per i molti creativi con cui ho lavorato nel corso degli anni, dal desiderio di utilizzare materiali vintage di alta qualità, e di essere parte di un movimento che permetta a tutti di esprimersi al meglio”. Oltre alla moda, si legge su The Sun, il marchio comprenderà capi di biancheria per la casa e altri servizi.

Democratizzare l’industria della moda

Sembrerebbe, quindi, che il nuovo progetto imprenditoriale dell’attrice di “Tomb Rider” e “Ragazze interrotte”, al quale lavora da circa un anno, sia quello di democratizzare l’industria della moda consentendo ai consumatori di partecipare in maniera più attiva alla creazione degli stessi capi.

La giustizia sociale

Nota per le iniziative sociali, la Jolie ha pensato anche alla giustizia e con il nuovo progetto ha dichiarato di voler collocare i rifugiati in posizioni di apprendistato e di rafforzare il sostegno ai gruppi sottovalutati.

Non mancheranno inoltre le iniziative sostenibili: dalla scelta di utilizzare materiali vintage di qualità, alla promessi di dare una seconda vita ai capi rimasti inutilizzati. “Sarai in grado di riparare o riciclare un capo che desideri far rivivere, in modo da dare nuova vita a ciò che altrimenti sarebbe stato buttato via”.

Ancora top secret, invece, la data di lancio e la sede della neonata azienda, che intanto su Instagram ha già la sua pagina ufficiale.

“È tutto nuovo, sono più un’artista che una donna d’affari”, ha aggiunto Jolie.

