Due anni di sviluppo del prodotto prima del lancio della linea. E uno slogan perfetto per i tempi che corrono il quale recita: “La bellezza non ha una data di scadenza”. Se poi a questi ingredienti si aggiunge il fatto che dietro al progetto c’è Jennifer Lopez, possiamo azzardare che il mondo del beauty reinventato dalle superstar avrà un’altra valida concorrente in quello che, ormai da qualche anno, è diventato un vero e proprio trend seguito da personaggi come Kim Kardashian West, Kendall Jenner e Alicia Keys, solo per citarne qualcuno.

Nel caso della cantante, attrice e ballerina da 137 milioni di follower solo su Instagram, che secondo Forbes avrebbe un patrimonio netto pari a 150 milioni di dollari occupando la 97esima posizione nella classifica delle 100 donne self-made più ricche d’America, la notizia del lancio era stata già data nei mesi scorsi ma adesso è ufficiale: a partire dal 14 gennaio la sua linea JLo beauty sarà disponibile dal sito, su Amazon e sull’e-commerce di Sephora.

Sviluppata in partnership con Ascendant beauty llc, una joint venture tra Guthy-Renker e Brx gr llc, l’ingrediente principale della linea di skincare, che comprende otto prodotti, è il “JLo Beauty Olive Complex”, una miscela in quattro parti che comprende olio di squalano, olio fermentato, olio extra vergine ed estratto di foglie.

“Puoi sentirti giovane a qualsiasi età e sentirti bene, non solo per i 50 anni. L’obiettivo era creare una cura della pelle lussuosa ma accessibile. Abbiamo svolto oltre 100 cicli di sviluppo del prodotto per offrirti formule che offrissero una serie di vantaggi, come risultati dimostrati clinicamente sia istantanei sia a lungo termine. Per anni, la domanda numero uno che mi è stata posta riguarda la mia pelle, quindi mi sono sentito quasi in obbligo di condividere ciò che ho imparato. Ci sono voluti 20 anni per realizzare questo sogno, perché sapevo che quando abbiamo fatto il lancio, doveva essere fantastico perché porta il mio nome sopra. Sono stata coinvolta in tutti gli aspetti dello sviluppo, perché JLo Beauty deve rispecchiare autenticamente i miei valori e riflettere chi sono, in cosa credo e come vivo la mia vita”, ha dichiarato JLo sulla pagina ufficiale del neonato marchio.

Vuoi ricevere le notizie di Forbes direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

/