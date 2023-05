Perché Malta continua a essere la meta ideale per i giovani che vogliono investire in business innovativi

Malta è da sempre un luogo di incontro ma oggi, in particolare, è diventata il ritrovo ideale di molti giovani, che vi hanno trovato uno stimolante laboratorio di idee e innovazione. Questo fenomeno, poi, ha contribuito a dare a Malta uno spirito ancora più cosmopolita.

Le potenzialità di Malta

A evidenziare la crescente presenza di giovani sull’isola, accompagnata dalla conseguente nascita di startup, soprattutto in ambito It, è Ester Tamasi, direttore di VisitMalta Italia. “Se paragonata ai grandi centri urbani, Malta offre un ambiente più raccolto e più sicuro, lontano dal caos delle metropoli”, dice Tamasi. “Qui la qualità dei servizi è decisamente alta, e lo dimostra la presenza di un’ampia gamma di corsi di studio internazionali, oltre alla possibilità di seguire le lezioni universitarie in inglese”.

I progetti culturali

La principale offerta educativa resta l’insegnamento della lingua inglese in un ambiente interculturale e ricco di stimoli. Dopo la nomina della città di Valletta come Capitale europea della cultura nel 2018, sono nati molti progetti a supporto della creatività come la Valletta Cultural Agency, che ha dato vita al Valletta Design Cluster, luogo di aggregazione aperto ai giovani professionisti e alle associazioni del territorio che lavorano in ambito creativo. Il millenario patrimonio artistico e culturale di Malta e la presenza di organizzazioni fortemente votate all’arte attraggono inoltre grandi eventi internazionali e stimolano la nascita di importanti luoghi di cultura.

“Ne è un esempio il Malta International Contemporary Arts Space, che sta sorgendo a Floriana con un imponente progetto architettonico di recupero dei bastioni cittadini, per diventare un polo legato alle arti contemporanee locali e internazionali”. Questo genere di recupero, che ha condotto a un’evoluzione dei luoghi storici dell’isola, ha interessato tutta la capitale Valletta, simbolo di un rinnovamento capace di mantenere lo spirito autentico della città testimoniato da interventi architettonici come quelli firmati da Renzo Piano nel progetto Valletta City Gate.

Le 3 città strategiche

Un metodo di rinnovamento che si è declinato anche altrove, ad esempio nell’area delle Tre Città. “Vittoriosa, Cospicua e Senglea sono cittadine in una posizione paesaggistica straordinaria, poste sul Grand Harbour di fronte a Valletta. Devono la loro origine ai cavalieri di Malta, della cui epoca conservano l’originale conformazione urbanistica, ma sono diventate oggi luoghi di grande prestigio e richiamo.

Trovano spazio in quest’area alloggi di charme, raffinati locali notturni e altre attrattive che possono piacere a una fascia di giovani con elevata capacità di spesa”. Non si dimentichi, infine, che le caratteristiche naturalistiche di Malta, Gozo e Comino completano un’offerta molto amata dagli under 30, sia perché si tratta di località di mare dal clima piacevole tutto l’anno, sia per la forte presenza di attività sportive e all’aperto. “Gli appassionati troveranno a Malta una grande varietà di proposte: vela, diving, kayak, arrampicata e bicicletta, solo per menzionare le principali”.

