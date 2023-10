Natura, tradizione e relax: come godersi la “vita lenta” di Gozo, l’isola più affascinante dell’arcipelago maltese

Gozo è un piccolo paradiso nel cuore del Mediterraneo. È la seconda isola dell’arcipelago maltese e si trova a pochi chilometri a nord di Malta , facilmente raggiungibile sia dal porto diche dalla capitale. Gozo gode di un fascino peculiare che la distingue profondamente da Malta, con caratteristiche tali che la pongono perfettamente in linea con l’attuale concetto di

Quest’isola, con i suoi 67 chilometri quadrati di superficie e la sua essenza fortemente legata alla tradizione locale, è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza più contemplativa, concentrata su una visione olistica di benessere, da vivere con ritmi più naturali.

Tradizioni enogastroniche

Di tradizione rurale, Gozo ha saputo preservare alcune produzioni enogastronomiche tipiche come il miele, il formaggio di capra o il sale raccolto ancora con metodi manuali dalle vasche scavate nella roccia dagli antichi romani. Proprio le saline nella località di Xwejni sono uno dei paesaggi più caratteristici dell’isola: con la loro conformazione che ricorda la superficie lunare, invitano alle pratiche di meditazione e yoga, ma sono anche un contesto adatto ad escursioni a piedi o in mountain bike.

Tesori sommersi

L’isola è lambita da un mare trasparente le cui correnti favorevoli rendono le acque tiepide e chiare per gran parte dell’anno, diventando meta di migliaia di diver che ogni anno giungono qui per esplorare i fondali, dove è possibile avventurarsi tra numerosi relitti, sempre accompagnati dal personale dei tanti diving centre. Il successo dell’arcipelago tra gli appassionati di immersioni è anche rafforzato dall’interessante scelta di Malta di programmare periodicamente attività di scuttling, ovvero l’affondamento regolamentato di relitti con lo scopo di creare nuovi luoghi di immersione, ma soprattutto di ripopolare gli ecosistemi sottomarini per la sostenibilità della fauna acquatica.

Il rapporto con la natura

A Gozo si può amplificare ulteriormente il contatto con la natura dedicandosi alla pratica di sport outdoor o a qualsiasi attività all’aria aperta. Uno stato di grazia che trova radici anche nel completo senso di sicurezza che ispira quest’isola, dove gli abitanti sono accoglienti, pur continuando genuinamente a condurre le proprie vite, scandite da una rassicurante semplicità.

Per questo motivo Gozo è una meta ideale anche per il long stay, potendo inoltre offrire tutti quei servizi necessari a chi cerca un luogo perfetto per alternare momenti di relax ad un agevole smart working.

L’armonia con la natura di Gozo permette a molti visitatori di riconoscere all’isola la capacità di trasmettere un’energia particolare, una ricarica corroborante e rassicurante, semplicemente dedicandosi a piccole attività come la lettura di un libro o l’ammirarazione le stelle. Una sensazione che doveva pervadere già gli antichi visto che a Gozo si trovano i templi di Ġgantija, patrimonio UNESCO di epoca megalitica e tra i più antichi al mondo, solitamente eretti in luoghi particolarmente suggestivi allo scopo di consentire la pratica di culti legati alla natura.

Il forte rapporto degli abitanti di Gozo con la natura è ancora oggi evidente anche in alcune scelte ecosostenibili, come quella di recuperare le farmhouse, le tipiche case coloniche costruite nella pietra locale color del miele e oggi diventate lussuose ville immerse nella macchia mediterranea, disponibili anche come case vacanza, che garantiscono grande privacy pur trovandosi sempre a poca distanza dalla costa, dal mare e da tutte le attrazioni principali.

È possibile anche invitare nella farmhouse uno chef privato per una serata di degustazione di piatti della tradizione gozitana, da assaporare nell’adiacente corte, a bordo piscina e immersi nella quiete della campagna circostante.

Una vacanza di pregio

Sull’isola non mancano ristoranti di pesce, così come le strutture alberghiere di pregio, come gli hotel 5 stelle che offrono ogni tipo di confort, dal centro benessere alla spa passando per una proposta gastronomica in perfetto equilibrio tra tradizione locale e gusti internazionali.

Considerando che per una vacanza a Gozo è necessario passare da Malta, il suggerimento è quello di approfittarne per visitare la capitale Valletta, la più piccola tra le capitali europee, ma dotata di un patrimonio artistico di immenso valore e di una creatività che sa guardare al futuro.

