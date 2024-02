Ester Tamasi a Forbes Leader: “Il 2023 per Malta è stato un anno record. Tante le novità in arrivo”

Cultura, divertimento, enogastronomia. Sono tanti i punti a favore che hanno spinto Malta verso un nuovo record personale: oltre 3 milioni di visitatori durante l’anno, superando così i numer9i fatti registrare nel 2019 e archiviando definitivamente gli effetti della pandemia. Peraltro, come evidenzia Ester Tamasi, direttore per l’Italia di Malta Tourism Authority, il 2023 ha segnato un’altra novità, guardando ai mercati di riferimento dell’incoming per Malta. “Per la prima volta in oltre 40 anni, il mercato italiano ha fatto registrare oltre 550mila presenze, aggiudicandosi così il 19% di market share, la quota più alta in assoluto”.

Merito probabilmente anche delle tante iniziative avviate negli ultimi mesi. Per esempio, come racconta Ester Tamasi, Visit Malta ha deciso di diventare official partner del Giro d’Italia anche, così da consentire brand di promuovere la destinazione con una massiccia presenza sui percorsi di gara e quindi su tutti i media che seguiranno l’evento sportivo, e il ritorno a Malta della chef stellato Bruno Barbieri che, attraverso divertenti video ricchi di contenuti e dedicati alle località più note, descriverà e mostrerà la bellezza di tutto l’arcipelago, riservando ovviamente un’attenzione particolare alla gastronomia, che sarà approfondita insieme ad uno dei più noti chef maltesi, Marvin Gauci, proprietario di alcuni ristoranti e insignito di numerosi premi, ma soprattutto molto amato dai maltesi.

