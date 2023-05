Nuova Aston Martin DB12, l’ultima gran turismo della casa inglese

Aston Martin DB12, non abbandona l’endotermico

Sportività, lusso e lunghe percorrenze: tre valori intrinsechi della serie gran turismo DB di Aston Martin, la cui sigla ricorda l’ex proprietarioLa nuova arrivata è lapresentata nella notte fonda del 25 maggio e la cui vendita al pubblico sarà aperta a partire da luglio di quest’anno a un prezzo di partenza di 200mila euro. Non molto lontana dal modello precedente DB11, l’erede risulta più prestazionale, più elegante e semplicemente più grandiosa.

La casa britannica non si lascia andare all’elettrico e concede ancora un po’ di gloria al V8 biturbo da 4 litri, la cui potenza erogata raggiunge i 680 CV anche grazie a qualche modifica tecnica, come l’incremento della coppia motrice. Rispetto alla più anziana DB11 è quindi più cattiva e più potente, aggettivi conquistati grazie allo scatto da 0 a 100 km/h di 3,5 secondi e una velocità di punta di 325 km/h.

L’aumento delle prestazioni continua grazie al maggiore apporto di aria: la presenza di prese d’aria sul cofano e il miglioramento del design frontale perfezionano l’aerodinamicità del veicolo. Ciò che sembra impressionare di più è la guidabilità: tecnologia avanzata per uno slittamento limitato e ammortizzatori intelligenti ottimizzano il comfort e la dinamica e reagiscono alla velocità della luce, donando infinita sicurezza per attaccare ogni cordolo.

LEGGI ANCHE: “Il miliardario cinese dell’auto Li Shufu raddoppia la sua partecipazione in Aston Martin. E ora è il terzo azionista”

Aston Martin DB12, design e interni

il portamento di questa gran turismo risulta più regale ed elegante grazie al dilatamento delle carreggiate che garantiscono una maggiore presenza su strada. I sottoporta laterali attirano l’attenzione sulle ruote, le nuove Michelin Piloti Sport 5S, sviluppate appositamente per questa vettura. Sul naso è presente l’ultima versione dello stemma Aston Martin. Nuovi specchietti retrovisori esterni più piccoli e senza cornice completano il nuovo design, migliorando anche il profilo aerodinamico dell’auto.

Combinando un design pulito e contemporaneo con l’artigianato classico e i materiali più pregiati, gli interni della DB12 offrono un rifugio elegante e sontuoso sia per il guidatore che per i passeggeri. Il carattere del design si concentra su un abitacolo incentrato sul guidatore, garantendo comfort dalla testa ai piedi, in modo da far godere di ogni modalità di guida disponibile: che sia su pista o sul bagnato, la Aston Martin DB12 garantisce pieno controllo e libertà di stile alla guida. Libertà di stile anche nella scelta dell’abitacolo, ampiamente personalizzabile grazie al programma Q di Aston Martin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.