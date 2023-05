Giovani e Lavoro, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo che offre corsi di formazione gratuita per gli under 30

Far incontrare offerta e domanda di lavoro negli ambiti Hi-Tech, meccanica di precisione, vendite, alberghi e ristorazione. È l’obiettivo di Giovani e Lavoro, iniziativa ideata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con, organizzazione no-profit creata dalla multinazionale di consulenza. Il programma si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni e offre corsi di formazione gratuiti finalizzati allo sviluppo di consulenze tecniche, attitudinali e comportamentali.

Dall’avvio dell’iniziativa, nel 2019, sono circa 3300 i ragazzi che hanno frequentato i corsi e 2300 le imprese coinvolte che hanno avuto la possibilità di organizzare colloqui. Il tasso di assunzione dei giovani formati con il programma è superiore all’80%.

L’organizzazione dei corsi

Per il 2023 l’iniziativa ha messo a disposizione 750 posti, distribuiti in 30 classi. I percorsi formativi durano tra le 3 e le 14 settimane, sono tenuti in modalità blended (90% da remoto e 10% con attività in laboratorio), dal lunedì al venerdì per circa 7-8 ore al giorno, con due docenti presenti in aula e un tutor sempre a disposizione degli studenti. Tutte le informazioni sui corsi in partenza entro la fine di giugno, sia per gli studenti che per le aziende, sono disponibili sul sito di Intesa Sanpaolo.

Lo sviluppo di Giovani e Lavoro

Al momento della sua inaugurazione, Giovani e Lavoro ha inizialmente operato nelle aree a maggiore compresenza di disoccupazione giovanile e posizioni aperte, come Napoli, Roma e Milano. Successivamente si è estesa su tutto il territorio nazionale e oggi è presente in 15 regioni.

