6sicuro.it, il volto umano delle polizze assicurative online

6sicuro.it, fondato da Assiteca nel 2000 e oggi brand del gruppo Howden, la più grande realtà europea di brokeraggio assicurativo, è tra i più importanti portali di comparazione di polizze in Italia. Grazie al know-how costruito in oltre 20 anni di esperienza, 6sicuro.it è in grado di confrontare gratuitamente i preventivi delle compagnie assicurative partner, offrendo la possibilità di acquistare la polizza più vantaggiosa direttamente online, garantendo trasparenza, sicurezza e risparmio.

I punti di forza di 6sicuro.it sono la personalizzazione dei servizi offerti ai clienti con approccio one-to-one, la conoscenza meticolosa del mercato assicurativo e l’elevato grado di integrazione tecnologica, sviluppata in sinergia con Salesforce, impresa statunitense di cloud computing specializzata nel customer-relationship marketing. È inoltre prossimo il rilascio del nuovo sito di 6sicuro.it, sviluppato dall’agenzia di marketing e comunicazione Brainpull, che sta curando integrazioni tecnologiche del brand 6sicuro.it.

“La tecnologia è al cuore di 6sicuro.it e la consideriamo un abilitatore e amplificatore di conoscenza”, ha detto Sylvain Querné, general manager di 6sicuro.it. “La nostra competenza viene rafforzata dai progressi tecnologici, sempre mantenendo l’obiettivo primario della relazione diretta con il cliente finale. Gli strumenti in nostro possesso sono pensati per accelerare e migliorare i processi operativi, ma siamo consapevoli che ci sarà sempre la variabile del contatto umano come valore aggiunto nella consulenza necessaria alla personalizzazione delle polizze assicurative”.

Sono principalmente tre gli strumenti che 6sicuro.it mette in campo sul proprio sito web per offrire un servizio completo agli utenti: il preventivatore auto e moto, l’osservatorio prezzi e il check up assicurativo.

Lo strumento per scoprire quanto si paga

Il preventivatore è lo strumento digitale self service di 6sicuro.it che risolve gli interrogativi di chi è alla ricerca di un preventivo assicurativo su una polizza Rc auto e moto. In pochi clic, inserendo solo le informazioni necessarie, l’utente riceverà proposte assicurative personalizzate con le migliori tariffe da parte dei principali operatori di assicurazione online. Questo processo è reso più semplice grazie a un lavoro congiunto di user experience writing e design, user interface e integrazione tecnologica.

L’Osservatorio prezzi Rca

L’Osservatorio Rca fotografa regione per regione, con focus sulle singole province, quali siano i prezzi medi per sottoscrivere una Rc auto, analizzando oltre 200 milioni di preventivi, tendenze e offerte per aiutare l’utente finale a orientarsi con pochi clic tra le tariffe. 6sicuro.it offre un aggiornamento mensile dello stato dell’arte delle polizze Rca in ogni provincia italiana.

Check up assicurativo

Il check up assicurativo è un servizio che garantisce all’utente una serenità a 360 gradi, dalla famiglia ai risparmi, dal reddito alla salute. Completamente gratuito per gli utenti registrati all’area personale del sito, è una forma di contatto diretto tra l’utente e il broker assicurativo, che fa incontrare la necessità crescente di mezzi digitali e il bisogno di consulenza assicurativa. Broker esperti seguiranno gli utenti nel percorso guidato di valutazione della propria posizione assicurativa, offrendo una consulenza sempre gratuita.

