Il Real Madrid è la squadra di calcio che vale di più al mondo. Juventus prima italiana

Un campo sempre più verde

Come spesso accade nel calcio, davanti a tutti c’è il. È così anche nella classifica delle 30 squadre che valgono di più stilata da Forbes. I Blancos primeggiano con un valore di, davanti al(6 miliardi) e agli eterni rivali del(5,51 miliardi).

La classifica di Forbes mostra come il calcio diventi sempre più ricco di anno in anno. Le 30 squadre presenti nella lista hanno un valore medio di 2,17 miliardi di dollari. La graduatoria del 2022 comprendeva solo 20 club, per una valutazione media di 2,53 miliardi. Se si escludono le ultime 10 dalla classifica di quest’anno, il valore medio è di 2,89 miliardi, il 14% in più. Per la prima volta, inoltre, due squadre hanno raggiunto o superato i sei miliardi di valutazione.

L’aumento del valore delle squadre non è frutto della variazione delle entrate dei club, comunque in crescita del 2,5%, ma dei più elevati multipli aziendali (dato calcolato dividendo il valore aziendale per le entrate) che gli acquirenti stanno pagando per rilevare i club. Per fare un esempio, il Manchester United potrebbe essere venduto per 6 miliardi di dollari, cifra superiore di 7,7 volte alle sue entrate.

Accordi e plusvalenze

Il Real Madrid trionfa grazie soprattutto ai 400 milioni di dollari incassati dall’accordo ventennale stipulato con il fondo Sixth Street, che controlla la società di gestione degli impianti sportivi Legends, per aumentare le entrate dello stadio Santiago Bernabeu. Il Manchester United, invece, pur non ottenendo risultati esaltanti sul campo, è ancora uno dei brand più preziosi del mondo del calcio e le voci di una sua possibile acquisizione continuano a rincorrersi. L’attuale proprietà, la famiglia Glazer, comprò il club per 1,5 miliardi di dollari nel 2005 e ora pregusta una ricca plusvalenza.

Le italiane

A comandare la classifica è la Premier League. Il campionato inglese infatti conta 12 club in graduatoria, di cui sei nelle prime dieci posizioni. Per incontrare la prima squadra italiana invece è necessario uscire dalla top ten. La Juventus occupa l’11esimo posto, con un valore di 2,16 miliardi di dollari. Tre gradini più in basso c’è il Milan, con una valutazione di 1,4 miliardi. I cugini dell’Inter sono 16esimi, a 1,06 miliardi. L’ultima squadra italiana presente in classifica è la Roma, che, con 724 milioni, si attesta in 27esima posizione.

La classifica

Di seguito la classifica delle 30 squadre di calcio che valgono di più. Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Real Madrid

Lega: Liga spagnola

Valore: 6,07 miliardi

2 | Manchester United

Lega: Premier League

Valore: 6 miliardi

3 | Barcellona

Lega: Liga spagnola

Valore: 5,51 miliardi

4 | Liverpool

Lega: Premier League

Valore: 5,29 miliardi

5 | Manchester City

Lega: Premier League

Valore: 4,99 miliardi

6 | Bayern Monaco

Lega: Bundesliga

Valore: 4,86 miliardi

7 | Paris Saint-Germain

Lega: Ligue 1

Valore: 4,21 miliardi

8 | Chelsea

Lega: Premier League

Valore: 3,1 miliardi

9 | Tottenham Hotspur

Lega: Premier League

Valore: 2,8 miliardi

10 | Arsenal

Lega: Premier League

Valore: 2,26 miliardi

11 | Juventus

Lega: Serie A

Valore: 2,16 miliardi

12 | Borussia Dortmund

Lega: Bundesliga

Valore: 1,93 miliardi

13 | Atletico Madrid

Lega: Liga spagnola

Valore: 1,54 miliardi

14 | Milan

Lega: Serie A

Valore: 1,4 miliardi

15 | West Ham United

Lega: Premier League

Valore: 1,08 miliardi

16 | Inter

Lega: Serie A

Valore: 1,03 miliardi

17 | Lafc

Lega: Mls

Valore: 1 miliardo

18 | Los Angeles Galaxy

Lega: Mls

Valore: 925 milioni

19 | Atlanta United

Lega: Mls

Valore: 850 milioni

20 | Crystal Palace

Lega: Premier League

Valore: 806 milioni

21 | New York City Fc

Lega: Mls

Valore: 800 milioni

22 | Newcastle

Lega: Premier League

Valore: 794 milioni

23 | Leicester

Lega: Premier League

Valore: 781 milioni

24 | Aston Villa

Lega: Premier League

Valore: 756 milioni

25 | Everton

Lega: Premier League

Valore: 744 milioni

26 | Olympique Lione

Lega: Ligue 1

Valore: 734 milioni

27 | Roma

Lega: Serie A

Valore: 724 milioni

28 | D.C. United

Lega: Mls

Valore: 700 milioni

29 | Toronto Fc

Lega: Mls

Valore: 690 milioni

30 | Austin Fc

Lega: Mls

Valore: 680 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.