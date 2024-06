Rihanna espande il suo impero nel beauty: la pop star miliardaria lancia Fenty Hair

Rihanna, la pop star ora magnate della bellezza, sta lanciando una nuova linea di prodotti per capelli.

Fatti chiave

Fenty Hair è un’estensione della linea Fenty Beauty e uscirà il 13 giugno con una linea di prodotti che Rihanna, su Instagram, ha definito “flessibile”. I prodotti sono “progettati per rafforzare e riparare tutti i tipi di capelli”. Non ha però specificato quali saranno i prodotti offerti.

Secondo la società di ricerche di mercato Technavio, il mercato globale della cura dei capelli dovrebbe crescere di 19,6 miliardi di dollari fino a raggiungere 107,5 miliardi di dollari dal 2022 al 2027. La pubblicità sui social media e gli influencer stasnno contribuendo in larga misura alla crescita, in quanto i consumatori sono sempre più interessati ai prodotti per la riparazione dei capelli.

Fenty Beauty di Rihanna concentra la sua pubblicità sui social media. Secondo i dati di Sensor Tower c’è stato un aumento della spesa per gli annunci su Facebook, Instagram e TikTok negli ultimi anni.

Il patrimonio di Rihanna

Rihanna ha un patrimonio netto di 1,4 miliardi di dollari, che la rende la 23esima donna self-made più ricca degli Stati Uniti, secondo le ultime stime di Forbes.

Sullo sfondo

Rihanna, 36 anni, deve in gran parte il suo status di miliardaria alle sue linee di bellezza e di abbigliamento. Nel 2017 ha lanciato Fenty Beauty in collaborazione con Lvmh, di cui detiene una quota stimata del 50% a partire dal 2021. Il marchio di cosmetici ha lanciato la linea di skincare Fenty Skin nel 2020 e il marchio di profumi Fenty Fragrance un anno dopo. I marchi di Rihanna si sono rivolti in gran parte a un pubblico più eterogeneo e a donne di colore, oltre ad alcuni prodotti per uomini. Rihanna possiede anche il 28% della società di lingerie Savage x Fenty.

Oltre a queste iniziative commerciali, Rihanna ha vinto nove Grammy Awards e ha venduto oltre 250 milioni di dischi. Nella sua carriera ha ottenuto il terzo maggior numero di canzoni n. 1 nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, tra cui We Found Love, Work e Needed Me.

Cosa tenere d’occhio

Rihanna, che ha pubblicato l’ultimo album nel 2016, all’inizio di quest’anno ha lasciato intendere che avrebbe pubblicato un nuovo album, dicendo che sarà “incredibile”, anche se “questo è l’unico motivo per cui non è ancora uscito”. L’anno scorso Rihanna aveva detto che voleva che l’uscita avvenisse quest’anno.

