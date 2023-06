Perché Amplifon è tra le aziende più amate dai propri dipendenti

La strategia delle risorse umane disi basa su tre pilastri: organizzazione, persone e cultura, che rappresentano un acceleratore per la crescita del business e della sua sostenibilità nel lungo periodo.

Oggi il gruppo, con oltre 2 miliardi di ricavi, conta più di 19.400 dipendenti e collaboratori in 25 paesi del mondo, in rappresentanza di oltre 100 nazionalità diverse.

Il programma di Amplifon

Il programma di formazione Ampli-Academy rappresenta una delle principali leve della strategia di Amplifon per le proprie persone, offrendo opportunità di aggiornamento continue, innovative e mirate, con un catalogo di oltre 20mila corsi nelle diverse lingue dell’azienda.

Amplifon si impegna ad assicurare ogni anno almeno 3 giornate medie di formazione pro capite e nel 2022 sono state erogate oltre 400.000 ore di formazione in tutto il mondo.

“Ho la fortuna di guidare un gruppo di persone di grande talento, che condividono valori estremamente semplici ma anche molto forti, un progetto, con la passione per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, ma soprattutto, che hanno piacere di lavorare insieme con le giuste dinamiche di team”, commenta l’ad di Amplifon, Enrico Vita.

Con un’età media dei lavoratori inferiore ai 40 anni, una significativa presenza di donne, oltre il 70% di dipendenti totali e un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da donne, e con un sostanziale equilibrio nelle retribuzioni tra generi, l’azienda punta ad essere, prima di tutto, un luogo di lavoro eccellente.

L’equilibrio tra lavoro e vita privata

L’attenzione alla qualità della vita delle persone è essenziale e per questo la strategia Hr segue un modello che, attraverso spazi rinnovati e tecnologie di alto livello, possa creare le migliori condizioni lavorative e offrire il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

“Le persone sono la risorsa più importante e il vero vantaggio competitivo per un’azienda come Amplifon, impegnata quotidianamente a migliorare la vita dei propri clienti”, ha commentato Francesca Morichini, chief hr officer di Amplifon.

“Per questo ci fa piacere che le nostre persone siano soddisfatte del proprio lavoro e della propria azienda e di poterlo attestare con certificazioni internazionali, che sono un importante riconoscimento del nostro impegno per lo sviluppo dei nostri collaboratori in tutto il mondo, oltre a dimostrare l’alto livello di ingaggio all’interno di Amplifon”.

I riconoscimenti di Amplifon

Amplifon ha ricevuto diversi riconoscimenti di eccellenza, tra cui Top Employers 2023, per il secondo anno consecutivo in Europa, e, per la prima volta anche negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, ma anche la Top 100 di Newsweek che riunisce i Most Loved Workplace, sulla base dei parametri di soddisfazione, ingaggio e inclusione stabiliti dal Best Practice Institute della Florida.

Fattori cruciali per questo riconoscimento, oltre alla leadership del ceo e alle politiche aziendali, sono la collaborazione tra le persone, la visione positiva del futuro, il rispetto dei dipendenti e il sostegno al raggiungimento dei loro obiettivi, ma anche l’allineamento dei valori tra azienda e lavoratori.

