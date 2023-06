100 Best in Class, l’intervista ai tre premiati della categoria Valore economico e sviluppo del business

Per il secondo anno, Villa Erba (Cernobbio) ha ospitato, iniziativa portata avanti da TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con Forbes Italia, che seleziona i 100 migliori commercialisti e consulenti del lavoro che si contraddistinguono per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore, sia per il proprio studio che per l’economia del paese.

La serata è stata moderata dal managing editor di Forbes Italia, Daniel Settembre, e da Giuseppe Busacca, general manager bu professional solutions di TeamSystem, che hanno premiato i migliori tre per ciascuna delle tre categorie (Crescita e competenze, Innovazione digitale e Valore economico).

I Best in Class che proponiamo oggi appartengono alla categoria Valore economico e sviluppo del business, che include gli studi capaci di creare maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita.

Gli studi selezionati per la categoria Valore economico e sviluppo del business di 100 Best in Class

Ferruccio Bongiorni – Studio Bongiorni

Michele Iori – Law & Tax Consulting Srl

Marco D’Angelo – Md Advisors

Nel video l’intervista ai tre studi premiati:

