Best in Class, la lista delle 100 eccellenze tra commercialisti e consulenti del lavoro

Per premiare le eccellenze del mondo dei professionisti, che rappresentano un tassello strategico del sistema paese, TeamSystem ed Euroconference, in collaborazione con Forbes Italia, portano avanti da due anni l’iniziativa

L’evento, svoltosi nuovamente all’interno di Villa Erba, a Cernobbio, ha premiato commercialisti e consulenti del lavoro che si sono contraddistinti per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore.

La giuria di quest’anno, composta da nomi importanti del mondo della comunicazione e manager con diverse esperienze alle spalle, ha selezionato le 100 eccellenze divise in 3 categorie:

Crescita e competenze : studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business.

: studi che sono cresciuti di più rispetto all’anno della propria costituzione o che hanno registrato la maggior crescita in termini di aumento del proprio volume di business. Innovazione digitale : studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti

: studi che hanno interpretato in modo ottimale e completo l’innovazione digitale, sia al loro interno che nella collaborazione con i clienti Valore economico e sviluppo del business: studi che hanno creato maggiore valore economico e opportunità di sviluppo del business per i propri clienti, accompagnandoli nel percorso di crescita.

“Abbiamo scelto queste categorie poiché riteniamo siano quelle in cui più si rispecchiano le caratteristiche virtuose degli studi che, più di altri, stanno supportando nel loro percorso di evoluzione e crescita le micro, piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra economia”, ha dichiarato Giuseppe Busacca, general manager della Business Unit Professional Solutions di TeamSystem.

“La capacità di accrescere il business attraverso le competenze, creare valore per i clienti stessi e dotarsi di strumenti digitali per fornire nuovi servizi, riteniamo rappresentino tre ottime sintesi in questo senso”.

La lista dei 100 Best in Class

Di seguito l’elenco dei 100 selezionati, con il nome dello studio seguito dal professionista di riferimento. In grassetto i tre vincitori per ogni categoria. Gli altri nomi presenti nella lista sono in ordine puramente casuale.

CRESCITA E COMPETENZE

Mattavelli Amodeo Commercialisti Associati – Alessandro Mattavelli

Skilta Sb Stp – Gianluca Bracciali

Ngrt & Associati Srl – Carlo Gaffarelli

Professionisti Associati – Alfredo Carunchio

Ceccato Tormen & Partners – Ceccato Dario

Studio Bortoletto Alberto – Alberto Bortoletto

Ghione Rag Maria Teresa – Maria Teresa Ghione

Cafasso & Figli Spa Stp – Carmine Cafasso

Studio Acchione – Rossella Annamaria Acchione

Pisciotta Angelo – Angelo Pisciotta

Doccini & Partners – Saverio Doccini

Liadati Stp Srl – Andrea Lauria

Paserio & Partners – Sandra Paserio

Studio Brenna E Bonavitacola Associati – Marco Bonavitacola

Studio Format Sas Stp – Giovanni Antonio Prudenzano

Studio Capuano&di Lorenzo – Stefano Capuano

Studio Cardinale – Gianluca Cardinale

Studio Commerciale Olivieri – Bruno Olivieri

Studio Tumminelli Gianluca – Gianluca Tumminelli

Gimar Stp-sas – Cancelli Simona

Studio Nicole’ – Simone Nicole

Bda & Partners Srl – Manuela Avetta

Studio Garbelli – Barbara Garbelli

Studio Ditano Giovanni – Giovanni Ditano

Ic Studio Del Dott. Ivo Ciraci – Ivo Ciraci

Studio Salciarini Lucia – Lucia Salciarini

Studio Di Mambro Riccardo – Riccardo di Mambro

Soges Studi Professionali – Luca Scalabrin

Andrea Ghetti – Consulente Del Lavoro- Andrea Ghetti

Benedetti Bruno- Bruno Benedetti

Bureau Plattner – Giorgio Frigerio

M&w- Veronesi E Associati S.r.l. Stp – Egidio Veronesi

Banzi & Partners S.R.L. – Matteo Banzi

Studio Associato Appolloni – Simone – Bettini – Barbara Bettini

Studio Lamberti – Carlo Lamberti

Studio Tributario Dr. Natalino Algieri – Natale Algieri

Studio Associato Commerciale Tributario Pierno – Riccardo Pierno

Studio Associato Giorgi – Leonardo Giorgi

Studio Dott. Raffaele Pandico- Raffaele Pandico

Studio Tributario Bortoletto – Alessandro Bortoletto

Chiostri-conti-dani & Partners – Andrea Chiostri

Studio Professionale Carrara – Stp – Srl – Marcello Carrara

Studio Dr Adriano Mantello – Adriano Mantello

Studio Valentini & Associati Stp – Tommaso Valentini

Studio Lisi – Cosimo Lisi

Studio Parente – Italo Parente

Studio Sardara – Carlo Andrea Sardara

INNOVAZIONE DIGITALE

Studio Filipozzi Dalla Torre Srl – Laura Dalla Torre

Falco & Associati – Giancarlo Falco

Studio Professionale associato Corti Fumagalli – Ramona Corti

Studio Gianluca Pillera – Gianluca Pillera

Ronzoni Group Società Tra Professionisti Srl – Cristina Fioroni

Studio Associato Ivana Gastaldi & Enrico Santonastaso – Enrico Santonastaso

Studio Anna Damilano – Anna Damilano

Ksf Partners Law & Labor Spatp – Antonio Cavaliere

Studio Merli Dott.ssa Ilaria – Ilaria Merli

Massimiliano Brocchi- Massimiliano Brocchi

Studio Recupero Cdl – Elena Recupero

Studio Dottor Lorenzo Gusinu – Lorenzo Gusinu

Giovanni Frau – Giovanni Frau

Studio Di Consulenza Del Lavoro Dott. Romeo Alessandro – Alessandro Romeo

Studio Quaranta Elena – Elena Quaranta

Studio Carla Capriotti Consulente Del Lavoro – Carla Capriotti

Pacitti Sas Di Pacitti Romeo E C Stp – Stefano Pacitti

Studio Pirinu – Giuseppe Pirinu

Massimiliano Scorza- Massimiliano Scorza

Studio Consulenza Del Lavoro Cetera -Donato Cetera

Studiofelli – Felli Roberto

Studio Associato di consulenza del lavoro Peric Drufovka Simeoni – Martin Drufovka

Giuseppe Spina & Partners – Tommaso Mengucci

Studio Furfaro Luca – Luca Furfaro

Studio Ascia -Antonino Ascia

Studio Professionale Lista – Daniele Lista

Sabrina Grazini – Consulente Del Lavoro – Sabrina Grazini

Studio Salardi S.r.l. Stp – Giorgia Salardi

Caravati Pagani – Dottori Commercialisti Associati –Filippo Caravati

Studio Gagliano & Associati – Stefano Guidantoni

Consulpro Stp Srl -Andrea Zanetti

Proclama Stp S.p.a. – Giovanni Emmi

Clarity – Alberto Pirone

Beneggi & Associati – Tiziano Beneggi

Studio Mortandello Dott. Narciso – Narciso Mortandello

Studio Tavaglione – Michele Tavaglione

Orbyta Tax e Finance Srl – Mauro Esposito

Studio associato Evo Advisors dei Dottori Commercialisti Andrea Buso e Alessandro Tonin – Andrea Buso

Studio Andrea Matera -Andrea Mater

Sdba Benefit – Stefano Della Bella

Studio Associato Salvi Giglio Alferi – Fabrizio Giglio

Gmd Di Gilioli, Marasi E Dovier Snc Stp Sb – Stefano Dovier

VALORE ECONOMICO

Studio Bongiorni – Ferruccio Bongiorni

Law & Tax Consulting Srl – Michele Iori

Md Advisors – Marco D’Angelo

Batini Colombo Saottini – Riccardo Saottini

Network And Knowledge Srl Stp – Ginevra Elena Pelizzari

Kdw S.r.l. Società Tra Professionisti – Lorenzo Picco

Studio Fusco – Gennaro Fusco

Abate & Partners – Francesco Abate

Studio Gazzani – Massimo Gazzani

Studio Marco Assenti- Marco Assenti

Renier Associati Group – Enrico Maria Renier

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.