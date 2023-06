Trading online: una guida utile sugli errori da evitare

L’ambito del trading online, ormai sempre più in espansione, è frequentato da migliaia di persone interessate a guadagnare nel settore. Spesso però purtroppo tendono a considerarlo o quanto meno a confonderlo con attività ludiche da poter approcciare con leggerezza. È bene ricordare, invece, che pur essendo in forte crescita, il settore del trading online non è affatto alla portata di chiunque: non vanno assolutamente sottovalutati tutti i rischi che lo contraddistinguono ed è essenziale decidere fin dall’inizio di affidarsi all’assistenza di trader esperti, in grado di indirizzare gli investitori più inesperti nelle prime operazioni.

Sono molte, infatti, le persone che continuano ad avvicinarsi a questo mondo convinti di poter guadagnare facilmente, senza troppi sforzi. Eppure, la realtà è ben diversa, proprio perché il trading prevede un margine di rischio rilevante e proprio per questo è necessario avvalersi del supporto di trader esperti, in grado di prevedere gli errori che commetterebbe qualsiasi principiante e fornire loro gli strumenti di Trading più utili e redditizi. Tra i trader più competenti e qualificati del momento, certamente spicca il nome di Mario Bellomare, che vanta un’esperienza decennale ed è il fondatore della Community “Il Boss del Trading”.

L’obiettivo non è certamente quello di scoraggiare chi è intenzionato a dedicarsi al Trading, al contrario orientare chi legge a investire consapevolmente per trarne il maggior profitto possibile e, soprattutto, senza commettere errori che potrebbero rivelarsi davvero gravi e complicati nella gestione e risoluzione.

Come iniziare un’attività di trading online nel modo più sicuro

Per capire qual è l’approccio esatto per far parte del mondo del trading, è necessario partire dalle basi e cercare quindi di soddisfare due prerequisiti fondamentali: innanzitutto, scegliere un trader abile, che sappia dimostrare nella pratica le sue competenze e seguire le strategie che consiglia. In secondo luogo, poi, per iniziare l’attività di Trading è indispensabile avere un fondo finanziato di partenza che permetta di affrontare con tranquillità e stabilità i primi investimenti.

Uno dei modi migliori per soddisfare entrambi i presupposti, oggi come oggi, è la Challenge.

Infatti, proprio per incentivare le attività di investimento, alcune società di trading hanno ideato le “Challenge Prop Firm”, programmi in cui offrono ai trader la possibilità di dimostrare la propria abilità e, nei casi di successo, di diventare trader finanziati. Per partecipare alla sfida il potenziale trader deve soltanto pagare una quota di iscrizione e, una volta superate le prove, avrà a sua disposizione un conto di minimo 100mila dollari fino a un massimo di 500mila dollari.

Mario Bellomare, che può vantare al suo attivo oltre 100 challenge superate con successo, fornisce assistenza professionale sia agli aspiranti investitori sia ai più esperti che decidono di investire in maniera sicura e consapevole. E soprattutto, attraverso il servizio “Il Boss del Trading Challenge”, Bellomare assicura ai suoi clienti il superamento della sfida e di conseguenza la garanzia dell’ottenimento del finanziamento che consentirà loro di intraprendere la carriera di trader.

Non a caso, infatti, questi programmi si rivolgono in particolar modo a tutte quelle persone interessate a guadagnare nel mondo del trading e che però non dispongono dei fondi necessari per cominciare o che, non riuscendo a individuare gli investimenti giusti, continuano a vedere fermo il proprio conto di Trading.

Partecipare alla “Challenge Prop Firm” avvalendosi del supporto di un trader professionista presenta indubbiamente numerosi vantaggi, prima di tutto significa guadagnarsi la certezza della vincita dei fondi necessari per dare avvio all’attività, senza dover investire di tasca propria. Vuol dire anche e soprattutto fare Trading in maniera sicura, senza correre rischi superflui e al contempo pericolosi, usufruendo contemporaneamente di un capitale considerevole a cui poter attingere e da investire con tranquillità. A questi, in ultimo, segue il risvolto positivo che racchiude insieme tutti i suddetti vantaggi: la possibilità di guadagnare centinaia o migliaia di euro ad ogni operazione, formando un conto trading reale sotto la guida esperta e l’assistenza del trader che seguirà costantemente tutte le attività.

A tal proposito, una volta vinta la challenge e ottenuto il conto finanziato, il cliente potrà prelevare mensilmente o ogni due settimane il 75 o l’80% dei profitti che avrà realizzato, mentre la parte restante verrà trattenuta dalla società che lo ha finanziato.

Una guida utile sugli errori da evitare nel trading

Come premesso, pur caratterizzato da innumerevoli insidie non sempre facili da individuare e da risolvere, il Trading online è ormai un’attività alla quale continuano ad avvicinarsi sempre più persone nella convinzione di poter guadagnare soldi facili senza troppa fatica. E anche di fronte a rischi tangibili, molti commettono l’errore di sottovalutarli incappando in errori così frequenti da essere diventati delle vere e proprie categorie tematiche.

Tra gli errori più ricorrenti, al primo posto sicuramente spicca la tendenza dei principianti inesperti nel buttarsi nel trading senza una guida e privi di una formazione adeguata: molti autodidatti purtroppo si limitano alla consultazione superficiale di guide online che forniscono nient’altro oltre ai rudimenti base per poter comprendere quanto meno il funzionamento generale del trading online. Moltissimi sono quelli che seguono tutorial su Youtube o che acquistano videocorsi online che promettono di svelare tutti i segreti del trading e quindi guadagni strepitosi in tutta facilità e nel giro di pochissimo tempo.

Chi è invece davvero intenzionato a comprenderne le dinamiche e diventare man mano sempre più autonomo e magari addirittura un professionista, deve, soprattutto nella fase iniziale, affiancarsi a un trader esperto che sappia orientarlo non soltanto in linea teorica, ma che sappia offrire supporto e assistenza anche di carattere pratico.

Un altro errore particolarmente diffuso riguarda la scelta della piattaforma di trading: i più inesperti infatti spesso procedono all’iscrizione a broker che addirittura non sono autorizzati a operare in Italia oppure che non sono in grado di fornire gli strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività. Il software è invece di fondamentale importanza per poter operare al meglio nei vari mercati e proprio per questo motivo è indispensabile che il broker disponga di tutti gli strumenti necessari e che sia in grado di garantire la sicurezza degli investimenti. In ultimo, uno degli inconvenienti più limitanti scaturisce dall’emotività, dall’incapacità dunque di mantenere il controllo e la lucidità negli investimenti.

