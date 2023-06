“Il cervello milionario”: il nuovo libro di Dario Silvestri

L’epoca post pandemica è segnata da grandi e inattese opportunità figlie di una ripartenza potente e dei cambiamenti di visione che hanno coinvolto un numero sempre crescente di persone. Diventa così fondamentale cogliere e interpretare queste trasformazioni perché possono diventare occasioni di svolta e di grande valorizzazione.

Il paradigma di questa capacità di interpretare e vivere il cambiamento lo si trova ne Il cervello milionario. È questo il titolo del nuovo libro dell’imprenditore e mental coach Dario Silvestri. Un libro che, come evidenzia lui stesso, racconta come il concetto di ricchezza si sia notevolmente evoluto nel corso dei decenni e quali differenti percorsi offra per poterla raggiungere. Ed è qui che entra in gioco il ruolo dell’intelligenza. Perché, come analizza Silvestri, essendo articolata in più forme, da quella emotiva, a quella logica, passando per quella relazionale, permette alle persone di conseguire la ricchezza in più modi, ma soprattutto di cogliere le innumerevoli occasioni che si presentano avendo la giusta consapevolezza di sé stessi.

D’altronde, il messaggio del libro è abbastanza chiaro: per ottenere la ricchezza non è sufficiente illustrare tutto quello che hanno fatto e che fanno altri, ma, piuttosto, partire da sé stessi e imparare a utilizzare le proprie caratteristiche, qualità e requisiti personali in modo completamente differente. Impostare e inseguire un mindset orientato sugli elementi che caratterizzano ogni singola persona: la sua storia, i condizionamenti, le ferite e le paure. Questi, abitualmente individuati come concetti limitanti, possono invece trasformarsi nelle chiavi del successo.

Il percorso imprenditoriale di Dario Silvestri

Protagonista del podcast “Il potere del cambiamento”, da cui è stato tratto anche l’omonimo libro uscito nell’aprile 2019, Dario Silvestri segue un mantra ben preciso nella sua carriera: cambiare direzione ogni volta che la vita offre l’occasione di crescere e migliorare.

Formatosi con gli studi, la pratica e con i viaggi, con parentesi di vita dalla Scandinavia a Londra, Dario Silvestri ha girato diversi paesi di di tutto il mondo, dove ha maturato esperienze e avviato progetti che oggi sono diventati di successo. Ha, infatti, fondato un gruppo di aziende di rilievo, modelli innovativi di business, capaci di garantire una crescita continua, istituti universitari e accademie internazionali. Senza dimenticare, per esempio, gli investimenti in private equity e in startup in ambito tecnologico e biomedicale. Ma non è tutto.

Come specialista della performance, Dario Silvestri lavora nell’ambito dello sport professionistico d’élite con top player, atleti ai massimi livelli e imprenditori in tutto il mondo, che supporta nello sviluppo di performance e risultati. In questa direzione, inoltre, fornisce anche consulenze nell’ambito della negoziazione e del crisis and change management di grandi gruppi internazionali.

La sua attitudine e determinazione a viaggiare e a conoscere nuove culture e prospettive, gli ha permesso di seguire anche un progetto editoriale legato al food: è infatti autore di una rubrica ‘Business Traveller’ su Il Gusto, il content hub food, wine & travel del gruppo Gedi in cui racconta le esperienze di ristorazione nelle varie città del mondo, luoghi del gusto che diventano anche modello per scoprire nuove esperienze e sentirsi a casa per viaggiatori d’affari in tutto il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.