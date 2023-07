MintWatch rivoluziona gli investimenti in orologi di lusso

MintWatch – BRANDVOICE | Paid Program

La start-up italiana MintWatch, fondata nel 2022, ha presentato il suo innovativo modello di business il 16 giugno 2023 in occasione del convegno Crypto-Assets & Tokenizzazione: una nuova finanza alternativa per Start-up e Pmi?, tenutosi presso l’Università Bicocca di Milano, in collaborazione con il progetto Musa, finanziato nell’ambito del Pnrr.

Il Ceo e Co-fondatore Matteo Melegari ha descritto come MintWatch, blockchain trading company di orologi di lusso, utilizza la tecnologia blockchain, o meglio Dlt (Distributed ledger technology), per cogliere nuove opportunità di investimento nel mercato secondario dei luxury watches. La vision di MintWatch, guidata dai due co-founders Matteo Melegari e Fabio Piloni, ha già raccolto oltre 1 milione di euro da fondatori, Family&Friends e debito fintech. Più precisamente, la missione di MintWatch è democratizzare l’investimento negli orologi di lusso, una asset class esclusiva, performante e resiliente che ha regalato grandi soddisfazioni a collezionisti e appassionati, ma fino ad ora relativamente trascurata dagli attori della finanza tradizionale.

Security token offering dedicata agli investitori

Considerando l’elevato valore unitario di tali orologi, la loro rarità e il deficit strutturale di offerta rispetto alla domanda, Melegari e Piloni hanno creato una modalità che permette anche agli investitori retail di partecipare ai rendimenti di una nicchia così effervescente. A tal fine, implementano una soluzione blockchain, che si concretizza nella Security token offering (Sto), facendo affidamento su un team di professionisti le cui competenze e conoscenze individuali ed eterogenee sanno combinarsi virtuosamente. In questo modo gli investitori non acquisteranno direttamente orologi, ma quote tokenizzate di un fondo che investirà in orologi di lusso.

MintWatch, in collaborazione con Blockinvest, proprio partner tecnico, sta inoltre sviluppando un marketplace digitale per l’emissione e la negoziazione di Nft rappresentanti veri e propri digital twins degli orologi acquistati. Una piattaforma altamente innovativa e strumentale al core business che unisce l’asset reale al digitale, abilitando così una forma di scambio dematerializzata futures like.

Gestione attiva per massimizzare i profitti

Melegari e Piloni spiegano: “Ci finanziamo attraverso la Sto per acquistare orologi, costituire portafogli, fare trading e distribuire ricavi agli investitori. Il nostro modello è ibrido, in gergo: trading-value. Cioè faremo compravendita di alcuni orologi, mentre manterremo la proprietà nel lungo periodo di altri. Questa formula è più performante di un modello statico on-hold, come si evince dagli studi condotti dai nostri analisti quantitativi, e consente di beneficiare di una decorrelazione dal mercato di riferimento. L’attività di trading, in forza del capitale investito, è finalizzata a generare consistenti flussi di cassa che soddisfano il fabbisogno finanziario della società e che, attraverso il loro reinvestimento, fanno crescere le masse in gestione. In questo modo assimiliamo un’attività reale a un’attività finanziaria che eroga dividendi e li ricapitalizza. La componente value punta invece a cogliere la fisiologica tendenza ad apprezzarsi, nel medio periodo, di referenze rare e prestigiose. Strategicamente, per massimizzare i profitti per la società e gli investitori è quindi fondamentale far ruotare il capitale a disposizione più volte nel corso dell’anno”.

Dati e Intelligenza Artificiale

L’approccio di MintWatch è rigoroso e basato sui dati, impiega intelligenza artificiale e modelli statistici elaborati dai loro partners per comprendere e anticipare i macro-trend e guidare le strategie di acquisto e di costruzione del portafoglio. Attraverso la Sto, MintWatch permetterà agli stakeholders di investire nell’attività commerciale dell’azienda e nella sua crescita e di partecipare ai ricavi della gestione ibrida e contingente trading-value. “Consideriamo ogni investitore come un partner che condivide la nostra passione e crede nella nostra proposizione di valore”, affermano i due amministratori.

Sto in partenza ad autunno

In autunno, la Sto di MintWatch verrà lanciata sulla piattaforma Blockinvest, specializzata nella creazione di asset digitali e tokenizzazione di asset reali. “Crediamo fermamente che l’utilizzo di questi strumenti ci aiuterà a raggiungere un pubblico più ampio e sofisticato di investitori, pronti a sostenere progetti innovativi e in cerca di investimenti alternativi per diversificare i propri portafogli”, concludono Melegari e Piloni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito internet dell’azienda (www.mintwatch.it) e la sua pagina Linkedin

