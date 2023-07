La campagna elettorale fa bene a Ron DeSantis: il governatore della Florida diventa milionario con il suo ultimo libro

Il libro

Al conto in banca di Ron DeSantis non interessa che il governatore della Florida vinca o meno la nomination repubblicana , si è già gonfiato con la sola candidatura. In un documento pubblicato venerdì 30 giugno, il politico ha dichiarato di avere un patrimonio di 1,2 milioni di dollari, molti di più dei 319mila dollari dello scorso anno. Il guadagno è dovuto soprattutto a un lucroso contratto firmato per la pubblicazione di un libro, strappato alla HarperCollins in concomitanza con la sua candidatura alla Casa Bianca.

Secondo il documento, l’editore del libro “The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival” ha pagato DeSantis 1,25 milioni di dollari. A parte lo stipendio di 141mila dollari ricevuto dallo Stato, nel 2022 il politico non ha dichiarato altre fonti di reddito.

Il libro è uscito a febbraio ed è diventato subito un bestseller. L’azienda di analisi del settore NPD BookScan ha calcolato che DeSantis ha già venduto 168.900 copie di quelle stampate circa un mese fa. Gli ordini aggiuntivi dovuti agli eventi della campagna elettorale non sono stati inclusi nel conteggio.

“The Courage to Be Free” ripercorre i momenti chiave della vita di DeSantis, dall’infanzia all’elezione a governatore. Il libro si aggiunge a una lunga lista di pubblicazioni che hanno creato delle piccole fortune per i politici, tra cui quelle di Barack Obama, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg, che sono stati capaci di capitalizzare la fama derivante dalle loro campagne elettorali.

Dodici anni fa, prima di diventare un politico di fama nazionale, De Santis aveva pubblicato un altro libro, “Dreams From Our Founding Fathers: First Principles in the Age of Obama”, che gli fruttò appena 20mila dollari.

La storia di DeSantis

DeSantis non è abituato a grandi ricchezze. È cresciuto nella classe media della Florida per poi andare a Yale, dove è stato capitano della squadra di baseball e si è laureato nel 2001. Ha iniziato la sua carriera come insegnante di storia in una scuola privata e poi ha frequentato la facoltà di legge di Harvard, laureandosi nel 2005. A 25 anni ha trovato lavoro presso la Marina degli Stati Uniti, con uno stipendio modesto.

Ancora gravato dai prestiti studenteschi, nel 2009, stesso anno in cui ha sposato sua moglie Casey, ha contratto un mutuo di 314mila dollari per acquistare una casa a Jacksonville, in Florida. Due anni dopo ha cominciato a lavorare presso lo studio legale Holland & Knight, guadagnando 128mila dollari. Nello stesso periodo ha pubblicato il suo primo libro.

Nel 2012 DeSantis è entrato in politica, iniziando un periodo di cinque anni alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dove ha guadagnato 174mila dollari all’anno. Di questi soldi, una parte sono stati depositati in un piano di risparmio e il resto sono stati spesi nell’acquisto di una casa da 242.000 dollari a Palm Coast, in Florida.

Nel 2018, in seguito alla conquista della carica di governatore dello Stato, ha venduto le case di Jacksonville e Palm Coast, incassando complessivamente 735mila dollari, la maggior parte dei quali è stata destinata al pagamento dei mutui. Se avesse tenuto le proprietà, probabilmente avrebbe incassato di più, dato che il loro valore è aumentato durante la pandemia. Ma grazie al suo nuovo libro, l’impressione è che se la caverà comunque.

