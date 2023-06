Il patrimonio di Mark Zuckerberg torna sopra i 100 miliardi di dollari per la prima volta da febbraio 2022

Il rally di Meta in Borsa

La fortuna diha raggiunto la soglia deiper la prima volta dal febbraio 2022. Secondo Forbes , ora è l’undicesima persona più ricca del mondo.

Le azioni di Meta Platforms, di cui Zuckerberg è ceo e cofondatore, sono aumentate del 3% durante la giornata, facendo aumentare la sua fortuna di $ 3 miliardi. Meta Platforms è la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, nonché del braccio di realtà virtuale Oculus.

Il prezzo delle azioni di Meta è aumentato costantemente da quando ha toccato un minimo nel novembre 2022, registrando un guadagno di quasi il 220%. Nel novembre dello scorso anno, Zuckerberg aveva un patrimonio di 32,8 miliardi di dollari e si classificava al 29° posto tra i più ricchi del mondo. È uscito dalla top 10 più ricca del mondo nel settembre 2022.

Le azioni di Meta sono aumentate in gran parte grazie all’ottimismo degli analisti e degli investitori riguardo al taglio dei costi dell’azienda, come il licenziamento di 21.000 da novembre 2022. Zuckerberg ha definito il 2023 “l’anno dell’efficienza” per Meta.

Il patrimonio di Mark Zuckerberg in rialzo

Il titolo Meta è rimbalzato questa settimana da un calo del 2,8% la scorsa settimana, che gli osservatori del mercato hanno legato al lancio di Apple del suo nuovo visore per realtà virtuale, un concorrente di Meta’s Quest. Meta ha speso miliardi per guadagnare quote di mercato nello spazio della realtà virtuale.

Il rialzo del titolo Meta di ieri è arrivato in una buona giornata per gli indici azionari: l’S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones Industrial Average hanno chiuso ciascuno di oltre l’1%, in parte come reazione alla decisione della Federal Reserve di mercoledì di sospendere gli aumenti dei tassi di interesse . Le azioni di Meta sono aumentate del 126% quest’anno, superando di gran lunga l’aumento del 33% del Nasdaq ad alto contenuto tecnologico.

Alla chiusura del mercato di giovedì, il patrimonio netto di Zuckerberg è di soli 800 milioni di dollari in meno rispetto al cofondatore di Google Sergey Brin, che attualmente è il decimo più ricco del mondo.

Tuttavia, la fortuna di Zuckerberg è ancora inferiore al picco di 136,4 miliardi di dollari del settembre 2021.

