Larry Ellison supera Jeff Bezos: è ora il terzo più ricco al mondo

Fatti principali

Grazie al balzo di quasi il 5% delle azioni Oracle, mercoledì il patrimonio netto di Larry Ellison è balzato del 4% a 152 miliardi di dollari , superando la fortuna di 149 miliardi di dollari del fondatore di Amazon Bezos.

Ellison è circa $ 45 miliardi più ricco di quanto non fosse appena due mesi fa, da quando le azioni Oracle hanno messo in segno un rally del 45% in scia al trend dell’intelligenza artificiale. Ellison ha dichiarato lunedì che Oracle è il fornitore “numero uno” di software di intelligenza artificiale generativa.

Ellison ora insegue solo il ceo di Tesla Elon Musk ($ 235 miliardi) e il presidente di Lvmh Bernard Arnault ($ 225 miliardi) nel patrimonio netto.

Secondo i calcoli di Forbes , ilè diventato la terza persona più ricca del mondo. Ha così superato il magnate della tecnologiadopo che le azioni della società di software di Ellison hanno raggiunto i massimi storici.

Background

Ellison ha fatto il suo debutto nella lista miliardari di Forbes per la prima volta nel 1993, con un patrimonio netto in $ 1,6 miliardi. Ellison ha co-fondato Oracle 46 anni fa, ricoprendo il ruolo di ceo per 37 anni fino al 2017 e facendo crescere l’azienda fino a renderla una delle aziende tecnologiche di maggior valore al mondo. Il miliardario rimane il maggiore azionista e presidente del consiglio di amministrazione di Oracle. Oltre alla sua partecipazione in Oracle, Ellison possiede un portafoglio immobiliare del valore di oltre 1 miliardo di dollari, inclusa un’isola alle Hawaii che ha acquistato per 300 milioni di dollari nel 2012.

Citazione

“È davvero uno dei migliori ingegneri che ho incontrato”, ha detto Musk di Ellison a Forbes nel 2020 (Ellison ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Tesla dal 2018 al 2022). “Quando ci occupiamo di un argomento tecnico, lo capisce molto rapidamente, anche quando è non si parla dei suoi temi come il software”.

A margine

Ellison ha donato più di 20 milioni di dollari alle cause repubblicane prima delle elezioni mid term dello scorso anno, in gran parte finanziando un super-PAC legato al senatore Tim Scott (R-S.C.). Ellison era presente all’inizio ufficiale della campagna presidenziale di Scott il mese scorso, portando Scott a definire Ellison come uno dei suoi “mentori”.

