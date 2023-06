Stile Riviera e atmosfere da Dolce Vita. La nuova collezione di Paul&Shark presentata a Milano moda uomo

Atmosfere estive da golden hour, l’ora d’oro del tramonto in riva al mare, con i suoi colori e con il suo fascino intramontabile. Una spiaggia chiara, lettini e ombrelloni a righe eppure non siamo in Costiera ma a Via Montenapoleone nella centralissima boutique Paul&Shark che durante la settimana della moda maschile si trasforma in una vera spiaggia dal sapore tutto italiano.

Un sofisticato allestimento ha trasformato lo spazio esterno dello store in una spiaggia di ciottoli chiari con eleganti lettini prendisole e i classici ombrelloni a righe. E in vetrina? Naturalmente le iconiche cabine di legno bianche e blu che fanno subito estate italiana. Questo set da Dolce Vita resterà un’angolo di Riviera a Milano da poter scoprire e in cui immergersi per una pausa di relax fino al 20 giugno in Via Montenapoleone, 16.

Un omaggio al sogno della Dolce Vita

Il legame del marchio con il mondo del mare, dello yachting e delle esperienze all’aria aperta viene da lontano, sin dalle sue origini, ma la capsule collection per la primavera-estate 2024 è un tributo al rito italiano della “villeggiatura”.

Un omaggio al sogno della Dolce Vita, a quel tempo con le scanzonate atmosfere degli stabilimenti balneari, dei lidi o dei bagni della Versilia, delle passeggiate in vespa e delle gite in barca nelle calette. Ciascuno di noi ha indimenticabili ricordi di quel momento speciale in cui il sole dopo aver dipinto il cielo di mille sfumature di giallo, rosa e arancio si immerge nel mare e sparisce all’orizzonte. Ecco questi ricordi e sensazioni hanno ispirato la collezione che celebra l’estate mediterranea anche nella palette di colori e nei tessuti leggeri come il lino e la seta.

Un tributo all’artigianalità made in Italy

Ispirazioni marinare e vintage-chic che rimandano a scene del film “Il talento di Mr. Ripley”, ambientato in Costiera, sia per i costumi da bagno in tessuto tecnico ultralight ad asciugatura rapida, che per le camicie di lino a righe loose fit e le polo di seta.

Un’ode all’artigianalità del made in Italy, ai tagli sartoriali puliti ed essenziali. Raffinati disegni cravatta, fiorellini e micro geometrie mixati a nuance cromatiche che spaziano dagli azzurri del Mediterraneo alle tinte sorbetto più vivaci.

Questo lo stile Riviera che più d’ogni cosa è un modo di essere, un vero lifestyle del gentiluomo italiano d’ogni età, dal fascino che va oltre il tempo. Da Sestri Levante a Portofino, da Forte dei Marmi a Ischia, da Capri a Taormina, ovunque, lungo le meravigliose coste d’Italia durante la bella stagione si riscopre il piacere del tempo libero, alla scoperta di insenature e borghi marinari, viaggiando con un bagaglio leggero che deve contenere piccoli capi, must have basici, intercambiabili, semplici e sofisticati al contempo.

Il lifestyle Riviera conquista Milano

Nell’agenda del gentleman Paul&Shark? Chiacchiere in barca, tintarella e aperitivi fra amici ma sempre con il mare sullo sfondo – immancabile protagonista – per questo il brand italiano ha voluto invitare Milano ad immergersi in queste atmosfere.

In riva al mare al tramonto a via Montenapoleone che – dopo l’evento inaugurale con il cocktail con DJ set con cui Paul&Shark ha accolto la stampa internazionale fra affascinanti modelli vestiti con i capi Riviera – intende condividere e rendere fruibile questo progetto e lo speciale allestimento per tutta la settimana delle sfilate maschili, portando in città, nel quadrilatero della moda, il mood rilassato della perfetta vacanza italiana “da indossare” fra mare e relax.

E non passa inosservato neanche il vicino chiosco di Via dei Giardini che per la fashion week Paul&Shark ha customizzato in stile “rotonda sul mare” offrendo drink e omaggiando un book realizzato per l’occasione con una selezione delle più belle spiagge delle coste italiane…basta girare l’angolo ed è subito estate.

