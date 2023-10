La nuova campagna di Paul&Shark per l’inverno con Pierce Brosnan è un racconto sul legame fra padre e figlio

Articolo tratto dal numero di ottobre 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

‘A Father and Son Tale’ è un racconto visivo del legame speciale fra padre e figlio, iniziato da Paul&Shark in primavera, che ora prosegue svelando nuovi scorci di un viaggio senza tempo, fatto di condivisione e svago, alla riscoperta di questo rapporto unico e profondo, fatto di valori ed emozioni condivise. Questo storytelling generazionale rispecchia l’universo moda del marchio tutto italiano che parla (e piace) a molte generazioni.

Un percorso comunicativo volto a potenziare la brand awareness internazionale con un progetto imponente che ha il volto di un attore di fama mondiale. Dunque, per l’autunno/inverno 2023, quali sono i volti di questo viaggio sui generis? Sono Pierce Brosnan, quattro volte 007 e suo figlio Paris.

Il racconto tra le colline toscane

Fanno da sfondo agli scatti del secondo capitolo di ‘A Father and Son Tale’ le colline toscane e i sentieri di un piccolo borgo, con immagini che descrivono il piacere di stare insieme con sorrisi spontanei: una passeggiata insieme tra i vicoli, una sfida a carte su un plaid da picnic, la bellezza della vita all’aria aperta e la stretta di un abbraccio.

Pierce Brosnan, oltre al suo fascino e talento, è un perfetto esempio di stile senza tempo che riesce a raggiungere tutti i 143 paesi in cui è distribuito il marchio. La forza espressiva dei protagonisti della campagna è poi amplificata dalla direzione creativa per la fotografia di Giampaolo Sgura e dallo styling di Anna Dello Russo. Ne è nata una storia fotografica dal forte impatto che vuole toccare molti cuori e ha un messaggio vero: il tempo trascorso insieme fra padre e figlio, in libertà fra sorrisi ed emozioni, è speciale.

La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023 La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023 La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023 La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023 La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023 La campagna di Paul&Shark per l’autunno/inverno 2023

Pierce Brosnan: non solo cinema ma anche impegno sociale

Ma oltreché per il suo stile sofisticato, Pierce Brosnan è stato scelto come ambassador Paul&Shark anche per il suo impegno filantropico e ambientalista: è stato ambassador di Unicef Irlanda ed è tuttora membro del consiglio della Sea Shepherd Conservation Society, organizzazione senza scopo di lucro che ha come missione la salvaguardia degli ambienti marini. Al suo fianco nella nuova campagna suo figlio minore Paris, che, sebbene giovane, sta intraprendendo una carriera da designer, a tratti vicino alla moda.

Indiscussi protagonisti degli scatti, insieme ai Brosnan, sono i capi della collezione invernale Paul&Shark, con una selezione dei modelli più esclusivi per la stagione. Pierce, ricercato e raffinato, indossa la sezione di ricerca più evoluta della collezione: capispalla in prezioso cashmere resistente all’acqua, maglieria in lana fine, camicie in morbido cotone.

Lo stile di Paul&Shark

Lo stile essenziale e senza tempo di Pierce si accosta alla tendenza casual e lifestyle di Paris, che indossa la storica maglieria Paul&Shark rivisitata in chiave urban, overshirt a coste larghe con beanie in lana.

Capi eclettici che possono essere indossati sia dal padre che dal figlio, a dimostrarne lo stile versatile. Infine il set scelto dal marchio per la nuova campagna – le colline della Toscana – vuole essere anche un forte supporto alle bellezze italiane nel mondo, un messaggio per un’azienda tutta italiana con una eredità consolidata e una proprietà giunta alla quarta generazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.