Il contesto

Ghosn, che è stato assunto da Renault nel 1996, è stato la forza trainante dell’alleanza del 1999 formata dalla casa automobilistica francese e da Nissan. È stato nominato presidente di Nissan nel 2000 e ceo nel 2001. Mitsubishi è stata aggiunta alla partnership nel 2017 e Ghosn è stato presidente e ceo dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi fino al suo arresto. Ghosn e il suo braccio destro, Greg Kelly, sono stati arrestati in Giappone nel novembre del 2018 e trattenuti per essere interrogati per accuse di falso in bilancio. Ghosn è stato licenziato dal consiglio di amministrazione di Nissan lo stesso giorno e l’amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, che la coppia aveva sottostimato la propria retribuzione, violando le leggi sui valori mobiliari, e aveva utilizzato denaro dell’azienda per scopi personali. Ghosn è fuggito dal Giappone nel dicembre 2019 e da allora ha riaffermato la sua innocenza, sostenendo che i funzionari di Nissan abbiano cospirato con i pubblici ministeri giapponesi per farlo arrestare a causa dell’amarezza per l’eccessiva influenza di Renault sulla società. Successivamente, ha raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC) riguardo a oltre 140 milioni di dollari di false comunicazioni finanziarie agli investitori in merito al suo stipendio e ai benefici. Nissan e Ghosn hanno raggiunto un accordo senza ammettere né negare le accuse avanzate dalla SEC.

A cosa guardare

Un procuratore libanese ha programmato una sessione in tribunale il 18 settembre per iniziare il procedimento, ha riferito Reuters.

A margine

La causa da un miliardo di dollari è l’ultima di una serie di procedimenti giudiziari tra Nissan e il suo ex capo. Subito dopo l’arresto, la famiglia Ghosn ha fatto causa a Nissan, poiché l’azienda avrebbe cambiato le serrature delle sue abitazioni a Rio de Janeiro e Beirut, pagate con denaro proveniente da Nissan e Zi-A, ha riferito il Wall Street Journal . Successivamente i tribunali hanno concesso alla famiglia l’accesso al loro appartamento di Rio e alla villa di Beirut per recuperare gli oggetti personali. Ghosn ha quindi intentato una causa per licenziamento ingiusto contro Nissan ad Amsterdam nel 2019, affermando di essere stato licenziato dall’unità olandese della casa automobilistica e da una joint venture chiamata Nissan-Mitsubishi BV. Il tribunale olandese in seguito gli ha ordinato di rimborsare 6,1 milioni di dollari di stipendi a Nissan e Mitsubishi, ha riferito Reuters. Nissan nel 2020 ha intentato una causa civile da 91 milioni di dollari contro Ghosn cercando di “recuperare una parte significativa dei danni monetari inflitti alla società dal suo ex presidente a seguito di anni di cattiva condotta e attività fraudolenta”, ha riferito Bloomberg . Quella causa è ancora pendente, così come le accuse penali che deve affrontare in Giappone per il mancato risarcimento.