Le immagini della Aehra Sedan, il nuovo prototipo italo-americano full electric

Il marchio italo-statunitense si sta lentamente facendo strada nel settore del 100% elettrico. Considerata la “Tesla italiana”, Aehra si presenta come produttrice competitiva di auto elettriche premium a meno di un anno dalla sua nascita. Il successo della presentazione delha portato non poca curiosità al, dove laha fatto la sua prima apparizione. Entrambe entreranno sul mercato a partire dal 2026, garantendo differenze minime rispetto ai prototipi già mostrati al pubblico.

In attesa dei dati numerici esatti per quanto riguarda potenza e propulsori, la casa novella conferma che entrambi i modelli si aggireranno tra i 748 e 817 CV con circa 800 km di autonomia. La firma viene messa quindi sulle batterie che verranno sviluppate e personalizzate a seconda delle necessità della macchina, e di conseguenza, del guidatore. Aehra, infatti, mantiene elevata l’importanza della driver experience, concentrandosi nel regalare un’esperienza di guida all’ordine del lusso, dell’eleganza e del comfort.

Aehra Sedan, design e interni

Nonostante la Sedan condivida lo stesso linguaggio stilistico del modello SUV, la berlina si dimostra più eccentrica in termini di design e forme. L’assenza di spigoli e le curve comode e tonde non sono valori estetici, bensì sono stati scelti come soluzioni aerodinamiche; in particolare il muso così come la parte posteriore assumono forme raramente viste nel settore automobilistico.

L’accoglienza nell’abitacolo è altrettanto caratteristica e insolita: le portiere, infatti, hanno un’apertura a elitra e una volta aperte lasciano in mostra i quattro sedili singoli, tanto ampi quanto eleganti. Il lusso e la qualità continuano all’interno: uno schermo interattivo corre lungo tutto il cruscotto per offrire un’esperienza di lavoro e svago a bordo del veicolo, che si trasforma in un ufficio o in un home theatre una volta parcheggiato.

