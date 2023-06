Dalla produzione agricola alla linea di cosmetica: la tradizione di Paolillo continua a evolversi

di Fulvio di Giuseppe

Il bianco, il verde e il rosa. Da una parte il finocchio, che anima da oltre sessanta anni la produzione dell’azienda; dall’altra la nuova linea di cosmetica, che utilizza l’estratto di finocchio come base di creme viso e corpo per la cura e la bellezza della pelle. Una tradizione di famiglia, pronta ad aprirsi all’innovazione: è la Paolillo, fondata sui valori e i principi tramandati ai fratelli Paolillo dal padre Giuseppe. Due generazioni di coltivazione, produzione e commercializzazione del finocchio. Settecento ettari per una fornitura che sfiora i 160mila quintali l’anno, coinvolgendo più di quaranta aziende agricole del territorio. Il quartier generale è a Eboli, in provincia di Salerno, ma le zone di produzione sono dislocate in diverse regioni del centro sud, in base a varietà e periodi, mediante la realizzazione di programmi produttivi stagionali.

Perché il prodotto principe è lo stesso dal 1960 ma l’azienda non si è mai limitata a investire su ricerca e sostenibilità, utilizzando tecniche di coltivazione del finocchio a basso impatto ambientale. L’innovazione riguarda anche lo studio e la realizzazione di soluzioni all’avanguardia, ricercando nuove modalità di consumo del prodotto e nuovi packaging, sempre più funzionali e rispondenti alle esigenze degli acquirenti. Solo con queste premesse, si può comprendere quale ambizione ci sia dietro l’ultima sfida del gruppo Paolillo: un marchio che coniugasse la riservatezza delle aziende agricole con la raffinatezza dell’universo di bellezza.

Foen: la linea di cosmetica

Da qui nasce Foen, una linea di cosmetica ideata da Mariapia Paolillo, responsabile amministrativa della società. “Ho voluto valorizzare questo prodotto da un punto di vista femminile, con la volontà di riutilizzare l’estratto del finocchio nel creare una linea di cosmetici naturale”. Le numerose proprietà benefiche dell’estratto di finocchio come base di creme viso e corpo, per un brand che si rivolge a chi si sente davvero vicino alla natura, al suo mondo e ai suoi ingredienti, in grado di garantire alla pelle un’azione delicata senza rinunciare all’efficacia. Il nome Foen esprime il suo riferimento al nome latino del finocchio foeniculum vulgare, e il packaging riprende tutte le sue sfumature cromatiche, dalle guaine fogliari di colore bianco al verde intenso del fusto.

“La cosmetica era un campo a me sconosciuto, perché come tutta la mia famiglia vengo dal settore dell’ortofrutta e del food, pertanto non avevo particolari competenze in materia”, ammette Mariapia Paolillo. “Eppure, nonostante la sfida fosse così difficile, sono state la passione e la voglia di vederla concretizzare a permetterci di superare tutti gli ostacoli”. L’intera linea di prodotti cosmetici è formulata con estratti vegetali naturali e le formule sono dermatologicamente testate, per il benessere di tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. E l’obiettivo è quello di dare all’estratto di finocchio il massimo delle opportunità di essere efficace sulla pelle, di combattere la ritenzione idrica e proteggere il viso dai segni del tempo.

Un’idea visionaria, che in famiglia non è mai stata messa in discussione. “Non c’è stata alcuna difficoltà all’interno dell’azienda perché fortunatamente ho una famiglia che non fa mai mancare il proprio appoggio”, spiega Mariapia Paolillo. “I miei fratelli Gennaro e Ciro, sebbene responsabili della lavorazione del prodotto da un punto di vista prettamente ortofrutticolo, hanno assecondato la mia proposta di una linea e un brand dedicato ai cosmetici”.

Innovazione, bellezza e sostenibilità

Un impegno che non ha mancato di dare riconoscimenti; infatti, le è stato assegnato dall’associazione “Le donne dell’ortofrutta” nel 2019 il Premio Danila Bragantini per l’innovazione con una motivazione eloquente: “Da un’azienda di produzione esclusiva di finocchio, Mariapia Paolillo si inventa una declinazione food beauty trasformando un umile ortaggio in fantastici cosmetici naturali e valorizzando gli effetti benefici del prodotto, non solo dal punto di vista alimentare”. Le sfide, però, non sono ancora finite: “Il progetto non è ancora completo”, ammette Mariapia Paolillo. “Il mio prossimo obiettivo è quello di ampliare la linea e inserire un prodotto con l’estratto di finocchio dagli scarti di produzione, per rendere ancora più sostenibile e circolare la nostra economia”. Un’idea green rigorosamente in rosa.

