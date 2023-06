Zuckerberg vs. Musk: il ceo di Meta favorito per i bookmakers nel possibile match in gabbia

Aspetti principali

Musk, ceo di Tesla e proprietario di Twitter, ha twittato martedì che è “disposto a combattere in una gabbia” dopo la notizia che Meta, l’azienda di Zuckerberg, stava cercando di lanciare un sito web chiamato Threads, un potenziale diretto concorrente di Twitter.

Zuckerberg ha risposto “mandami la posizione” in un post su Instagram mercoledì, facendo riferimento alle stesse parole pronunciate dal campione Ugc Khabib Nurmagomedov a Conor McGregor nel 2018. Un portavoce di Meta ha successivamente dichiarato che il 39enne è seriamente intenzionato ad affrontare Musk.

. L’agenzia di scommesse ha stabilito le quote a -160 per Zuckerberg e +140 per Musk, il che significa che bisognerebbe scommettere 160 dollari su Zuckerberg per ottenere un profitto di 100 dollari, mentre una scommessa di 100 dollari su Musk porterebbe un profitto di 140 dollari.

Il confronto

Zuckerberg potrebbe avere dalla sua parte la più giovane età, ma Musk, 51 anni, ha diversi classi di peso in più rispetto a lui, secondo il Guardian, ed è più alto. È anche sostanzialmente più ricco: stimiamo che Zuckerberg abbia un patrimonio di 100,8 miliardi di dollari, mentre Musk di 239,1 miliardi di dollari. Zuckerberg, che è stato addestrato dal cintura nera Dave Camarillo, ha partecipato al suo primo evento di Brazilian Jiu-jitsu il 6 maggio, sconfiggendo un ingegnere di Uber e vincendo due medaglie, ma è anche svenuto in uno dei combattimenti quando è stato messo in una presa di strangolamento. Non solo è stato messo ko, ma, secondo quanto ha riferito il New York Times, ha iniziato a russare mentre era in una presa di strangolamento (successivamente Zuckerberg ha negato di essere svenuto).

Musk favorito in Costa Rica

Il bookmaker con sede in Costa Rica Bovada ha dato per favorito Musk con quote di -150, ma non ha dato una ragione.

Sullo sfondo

I combattimenti tra celebrità non sono esattamente una novità, ma sembrano essere diventati più popolari negli ultimi anni, grazie in parte alla carriera nascente dello youtuber Jake Paul, che è iniziata nel 2018 con un combattimento contro l’altra star dei social media KSI. Mike Tyson e Roy Jones sono recentemente tornati sul ring con la Legends Only League di Tyson, e Paul ha anche combattuto contro il giocatore di pallacanestro Nate Robinson in un evento divenuto virale. Snoop Dogg si è associato a Triller, una piattaforma di video sociali, per avviare la sua promozione di boxe tra celebrità chiamata The Fight Club.

Cosa manca

Una data. I due non hanno ancora dichiarato quando si sfideranno.

