Elon Musk sfida Mark Zuckerberg: a Las Vegas potrebbe andare in scena l’incontro del secolo

Dallo scontro virtuale a suon di tweet e di stories a quello reale in una gabbia stile Wrestling. Potrà sembrare fantascienza eppure Eseppur in una lotta ‘amichevole’, in un incontro storico, a Las Vegas, che potrebbe essere in assoluto il più seguito al mondo. Anche più di quello andato in scena tra Mayweather e McGregor, almeno sui social. D’altronde, il motivo della contesa è proprio quello, dato che Mr Meta è pronto a lanciare una nuova piattaforma anti Twitter, al momento chiamata: Project92. Ma andiamo con ordine.

Dopo che lo scorso marzo Meta ha rivelato a Platformer di star lavorando alla costruzione di un “social network decentralizzato autonomo per la condivisione di aggiornamenti di testo”, in sintesi un’app alternativa a Twitter, qualche mese dopo – esattamente la prima settima di giugno – la società ha mostrato in anteprima a The Verge la nuova app (dal nome in codice Project92).

Rivelando che sarà basata su Instagram e che si integrerà con ActivityPub, il protocollo decentralizzato dei social media. Aggiungendo un particolare molto importante: “Diversi creator e personaggi pubblici vogliono far parte di una piattaforma gestita in modo sano”, ha rivelato Chris Cox, chief product officer di Meta, aggiungendo che la società ha già trovato il favore di diverse celebrità, tra cui DJ Slime, e che sta discutendo con altri grandi nomi, tra cui Oprah Winfrey e il Dalai Lama.

La notizia ha inevitabilmente scatenato la reazione del proprietario di Twitter: Elon Musk. Il quale in una serie di tweet ha attaccato direttamente Mark Zuckerberg. Prima schernendolo con un ironico “Zuccami la lingua” (un gioco di parole con il cognome di Mr Meta), e poi lanciandogli un chiaro guanto di sfida.

Ieri, infatti, Elon Musk – che ha da poco riconquistato lo scettro di uomo più ricco al mondo secondo Forbes – ha scritto “sono pronto per un combattimento in gabbia”, stile Wrestling in sintesi.

Aggiungendo, in un tweet successivo, “Sono sicuro che la Terra non vede l’ora di essere esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni. Almeno sarà ‘sano di mente’.

