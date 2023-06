Aston Martin, accordo con Lucid Group per la produzione di veicoli elettrici. Vola il titolo in Borsa

Aspetti principali

Secondo quanto riportato da Reuters, la casa automobilistica californiana Lucid Group otterrà una partecipazione del 3,7% in Aston Martin – per un valore di circa 232 milioni di dollari – in cambio della fornitura all’azienda di sistemi di propulsione e batterie per veicoli elettrici necessari a rendere elettrica la sua flotta.

– per un valore di circa 232 milioni di dollari – in cambio della fornitura all’azienda di sistemi di propulsione e batterie per veicoli elettrici necessari a rendere elettrica la sua flotta. Aston Martin, che ottiene anche la tecnologia dei motori e dei veicoli elettrici da un accordo con Mercedes-Benz, prevede di lanciare la sua prima auto ibrida nel 2024 e la prima elettrica nel 2025, vuole offrire ogni nuovo modello in versione elettrica entro il 2026 e, entro il 2030, prevede che la sua gamma principale di veicoli sia completamente elettrica.

La combinazione della tecnologia esistente di Lucid con lo “sviluppo interno” di Aston Martin creerà una piattaforma elettrica a batteria da utilizzare in “hypercar, auto sportive e SUV”, ha dichiarato Roberto Fedeli , cto di Aston Martin.

, cto di Aston Martin. Le azioni di Aston Martin Lagonda, che vengono scambiate a Londra, hanno registrato un balzo dell’11,5% alle 9:35 del mattino orientale e sono state scambiate a 365 dollari.

Anche le azioni di Lucid, che conta il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita come principale azionista dopo un’offerta di azioni da 3 miliardi di dollari all’inizio del mese, sono balzate di oltre il 9% a 5,98 dollari alle 9:35, poco dopo l’apertura dei mercati statunitensi lunedì mattina.

Sullo sfondo

Lunedì mattina le azioni di Aston Martin sono salite di quasi il 12%, dopo che la casa automobilistica di lusso ha raggiunto un accordo daper entrare nel mercato delle auto elettriche con il supporto di

Entrare nel mercato dei veicoli elettrici è una mossa costosa per le case automobilistiche, che a livello globale hanno impegnato circa 1.200 miliardi di dollari nella tecnologia a basse emissioni, secondo Reuters. Le piccole aziende automobilistiche devono appoggiarsi a partner più affidabili per effettuare la transizione, e Aston Martin ha stretto accordi con diversi altri per far funzionare il tutto. Mercedes-Benz detiene una partecipazione del 9% in Aston Martin e continua ad aiutarla, mentre la società cinese Geely ha investito il mese scorso, dando accesso alla tecnologia e ai componenti di Geely.

L’anno scorso, inoltre, il Fondo pubblico di investimento dell’Arabia Saudita è diventato il secondo azionista di Aston Martin. Secondo la Reuters, Lucid è uno dei produttori di auto elettriche che hanno faticato a causa della recessione e della guerra dei prezzi con Tesla, e il mese scorso ha tagliato le sue previsioni di produzione per il 2023 dopo aver registrato ricavi inferiori alle aspettative nel primo trimestre.

In cifre

858 miliardi di dollari. È questo il valore del mercato globale dei veicoli elettrici previsto per il 2027.

