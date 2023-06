Hdfc Bank si fonde con Housing Development Finance: nasce un colosso da 172 miliardi di dollari

Un gigante daal quarto posto per capitalizzazione di mercato, dietro solo a istituti del calibro di JPMorgan Chase & Co., Commercial Bank of China e Bank of America, secondo Bloomberg.

E’ questo il risultato della fusione tra Hdfc Bank, la più grande banca privata dell’India, e Housing Development Finance, il più grande prestatore di mutui ipotecari del paese.

Una società indiana tra le banche di maggior valore

L’accordo, che entrerà in vigore dal 1° luglio, permetterà a una società indiana di posizionarsi per la prima volta tra le banche di maggior valore al mondo. Un gigante pronto a sfidare i più grandi istituti di credito americani e cinesi.

La nuova Hdfc Bank avrà 120 milioni di clienti, con una rete di oltre 8.300 filiali e un organico di oltre 177mila dipendenti. Numeri che consentiranno al colosso di superare banche come Hsbc e Citigroup, oltre a State Bank of India e Icici Bank, con capitalizzazioni di mercato pari a 62 e 79 miliardi di dollari.

Hdfc prevede una crescita fino al 20%, con un raddoppio delle sue filiali nel giro di quattro anni. “In tutto il mondo sono pochissime le banche che, con queste dimensioni, possono ancora aspirare a raddoppiare nell’arco di quattro anni”, ha dichiarato il responsabile della ricerca di Macquarie Group Suresh Ganapathy a Bloomberg Tv.

La crescita dei depositi

La fusione permetterà a Hdfc Bank di accrescere la base dei depositi, attingendo ai clienti di Housing Development Finance (il 70% di questi non ha un conto presso la banca). Inoltre l’istituto, che annovera JPMorgan tra i suoi maggiori investitori, gode di alti livelli di fiducia da parte degli stessi investitori.

Le sue obbligazioni convertibili contingenti, il tipo di debito più rischioso che può essere convertito in azioni se un prestatore si trova in difficoltà, hanno performato maggiormente rispetto a quelle dei competitor.

Le obbligazioni perpetue di Hdfc hanno permesso agli investitori di ottenere un rendimento pari al 3,1% quest’anno, anche se l’indice Bloomberg dei CoCo bond delle banche globali ha perso il 3,5%.

La performance del titolo Hdfc Bank

Le azioni di Hdfc Bank sono salite meno dell’indice Nifty Bank. Ganapathy, l’analista di Macquarie, ritiene che la performance dipenderà dalla crescita del portafoglio prestiti dal 18% al 20% e da un rendimento del 2% sulle attività.

“Il management è fiducioso di mantenere un rendimento del 2% sulle attività e superare questo livello anche dopo la fusione, oltre a garantire una forte crescita dei prestiti. Se riescono a mantenere questo, il titolo sarà rivalutato”, ha aggiunto Ganapathy.

