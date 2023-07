Come Ubs sostiene le attività filantropiche dei suoi clienti

Oggi più che mai osserviamo una forte connessione tra investimenti e responsabilità sociale. “Gli investitori attenti alla filantropia sono sempre più numerosi e, accanto all’obiettivo di far crescere i propri rendimenti, molti di loro hanno anche quello di contribuire al miglioramento e alla difesa del pianeta e dei suoi abitanti”. Parola di

Nel 2004 avete istituito la Ubs Optimus Foundation per offrire ai clienti uno strumento a supporto delle attività filantropiche. Lo scorso anno la fondazione è arrivata anche in Italia. Come è avvenuto questo processo?

A fronte di un interesse sempre maggiore su questi temi anche da parte dei clienti in Italia, a marzo 2022 abbiamo portato la fondazione anche nel nostro Paese. Ubs Optimus Foundation può strutturare soluzioni personalizzate per incidere su diversi ambiti, come la salute, l’istruzione, la protezione dei bambini e l’ambiente, grazie alla collaborazione con partner internazionali che operano nel no-profit.

Quali sono stati i primi progetti?

Covax, il primo progetto lanciato dalla fondazione, ha permesso alle popolazioni di paesi a basso reddito di accedere a diagnosi, trattamenti e vaccini contro il Covid-19. A questo si è aggiunto il sostegno, tramite l’Ukraine Relief Fund, ai rifugiati ucraini vittime della guerra, per i quali sono stati raccolti circa 50 milioni di euro. Tutto ciò grazie alla partecipazione di quasi diecimila clienti e più di 12mila colleghi di Ubs a livello globale, che hanno donato circa 25 milioni, ai quali si è aggiunta una donazione equivalente da parte della stessa Ubs. Nella stessa direzione va anche la collaborazione con Lumos, la fondazione istituita nel 2005 da J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter, e Hope and Homes for Children, grazie alla quale la Ubs Optimus Foundation ha potuto garantire la sicurezza dei bambini ospiti degli orfanotrofi ucraini.

C’è qualche programma specifico per l’Italia?

Grazie alla Blue Marine Foundation (Blue), una delle più importanti organizzazioni non governative europee per il ripristino della salute degli oceani a livello mondiale, la fondazione ha messo a punto un piano di supporto per sette aree marine protette del nostro paese. Un progetto che aiuta la tutela dei mari italiani e garantisce la sensibilizzazione locale e uno sviluppo sostenibile di queste aree.

Quali altri progetti avete in corso?

La Ubs Optimus Foundation ha ribadito il suo impegno nel prestare supporto alle popolazioni in situazioni di emergenza, lanciando per i propri clienti il Türkiye and Syria Earthquake Relief Fund. Il programma permette di supportare le migliaia di persone colpite dai terremoti in Turchia e Siria, collaborando con l’International Rescue Committee in Turchia e in Siria, con il partner locale Açev – Mother Child Education Foundation in Türkiye e con altre associazioni locali e internazionali. Un’iniziativa per la quale Ubs ha previsto di aggiungere per parte sua un ulteriore 20% su ciascuna donazione ricevuta.

