Dopo 25 anni Netflix chiude il servizio di consegna dei dvd per posta

Aspetti principali

Martedì l’ad Ted Sarandos ha dichiarato che dvd.com chiuderà il 29 settembre, dopo che l’azienda ha deciso di terminare il servizio di consegna perché la domanda di noleggio fisico “continuava a ridursi”.

Come dichiarato dalla società, dal 1998 Netflix ha spedito più di 5,2 miliardi di dvd nelle sue famose buste rosse, registrando 40 milioni di abbonati unici.

Secondo l'Associated Press, a novembre il servizio di dvd contava circa 1,5 milioni di abbonati, una piccola parte dei 232,5 milioni di abbonati allo streaming a pagamento registrati da Netflix nel primo trimestre di quest'anno.

Fatti sorprendenti

ha annunciato la cessazione della sua attività di consegna dei dvd per posta dopo 25 anni, a seguito di un costante calo della domanda. L’azienda, nata per competere con i negozi di noleggio, concentra oggi la sua attività sullo streaming digitale.

Il primo film distribuito da Netflix è stato Beetlejuice il 10 marzo 1998, mentre il titolo più popolare è stato The Blind Side.

A margine

Netflix ha annunciato l’intenzione di chiudere il servizio di dvd prima del suo rapporto sugli utili del primo trimestre, che ha rilevato un + 1,75 milioni di abbonati del servizio streaming nei primi tre mesi del 2023. Si tratta del terzo trimestre consecutivo di aumenti dopo la perdita di abbonati nella prima metà del 2022.

In cifre

1,31 miliardi di dollari. È questo l’ammontare dei guadagni di Netflix nel primo trimestre di quest’anno, leggermente superiore agli 1,3 miliardi di dollari previsti dagli analisti. L’azienda ha registrato un fatturato di 8,16 miliardi di dollari, appena inferiore agli 8,18 miliardi previsti.

Sullo sfondo

Netflix, fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, è stata lanciato nel 1998 come sito di noleggio e vendita di dvd. L’anno successivo, l’azienda ha dato il via al servizio di abbonamento, che consentiva agli abbonati di richiedere i dvd per posta senza scadenze o spese di mora.

Nel 2007, Netflix ha avviato il suo servizio di streaming con un abbonamento combinato con la consegna di dvd. L’azienda ha diviso i due servizi nel 2011, in seguito al crollo del popolare rivenditore di video Blockbuster. Dvd.com ha mantenuto un flusso costante di abbonati nonostante il passaggio ai servizi di streaming, anche se nel 2022 rappresentava solo lo 0,5% del fatturato totale di Netflix.

