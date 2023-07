Forbes di luglio in edicola con le 100 donne al comando

La lista delle 100 donne italiane di Forbes

Forbes Italia è ora disponibile in edicola. Il nuovo numero celebra la leadership di donne che sono alla guida di imprese e multinazionali; hanno ruoli apicali nei consigli di amministrazione e nel management, primeggiano nelle professioni, nello sport, nell’arte e nelle scienze.

In copertina Rossella Cardone, director e head of sustainability office di Jaguar Land Rover, che è responsabile del processo di decarbonizzazione dell’azienda che mira all’azzeramento delle emissioni di CO2 su tutta la filiera produttiva entro il 2039. “Vogliamo che i nostri prodotti siano creati con materiali derivanti da fonti di energia rinnovabili e con alto contenuto di riciclo in tutte le loro componenti. In questo modo i materiali trovano una nuova vita all’interno dei veicoli”.

In cover story anche altre storie ed esempi di donne di successo come Carlotta Ventura, chief communications, sustainability and regional affairs officer di A2a; Maria Cristina Pisani, dal 2019 presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. Storie che fanno parte della sesta selezione annuale di Forbes Italia delle 100 donne italiane vincenti. Nel numero viene anche presenta la classifica delle donne più ricche del mondo.

Imprenditori miliardari, registi e Jeans Valley

Ma non solo. Nelle pagine del volume 69 si trovano tante altre storie, approfondimenti e interviste. Nella sezione The investigation un ampio articolo sulla strategie del de-risking proposta dall’Europa, e sostenuta dagli Usa, per limitare i pericoli dell’esposizione verso la Cina. In questa sezione un focus anche sul litio che, per il suo ruolo chiave nella transizione energetica, è il petrolio del XXI secolo.

E ancora: intervista all’imprenditore olandese Pieter van der Does, co-fondatore di Adyen, che secondo Forbes ha un patrimonio di 2 miliardi di dollari. “Le aziende migliori”, dice “sono quelle che sanno sopravvivere anche ai momenti più duri”. A tu per tu anche con Dominique Meyer è un economista e direttore teatrale francese. Dal 2020 è sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano. Solito viaggio di Small Giants tra gli hub principali d’Italia: questo mese si fa tappa nella Jeans Valley, nella provincia di Pesaro Urbino. Infine, reportage tra le aziende attiva nell’healthcare, della scienza, del benessere e della medicina con uno speciale dedicato al settore.

Small Giants in allegato

Anche questo mese in allegato il magazine dedicato alle pmi. L’uomo di copertina è Alessandro Loprieno, il fondatore di Weshort, piattaforma di streaming dedicata ai cortometraggi con l’obiettivo di rendere il cinema breve tascabile e alla portata di tutti. Il numero contiene tante altre storie di piccole e medie imprese del territorio italiano, e non solo. Intervista al direttore d’orchestra Riccardo Muti che immagina un nuovo sistema culturale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.