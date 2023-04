Françoise Bettencourt Meyers è ancora la donna più ricca del mondo: la top ten

Continua il regno di. Per il terzo anno consecutivo, secondo la classifica dei miliardari di Forbes , l’ereditiera francese mantiene il titolo di donna più ricca del mondo, con un patrimonio netto stimato di, 5,7 miliardi di dollari in più rispetto allo scorso anno.

Bettencourt Meyers è l’undicesima persona più ricca del pianeta in assoluto, l’anno scorso era in quattordicesima posizione. È una delle sole 337 donne nell’elenco dei miliardari di Forbes World del 2023, che rappresentano solo il 13% dei 2.640 miliardari del pianeta.

LEGGI ANCHE: “Gli eredi di Del Vecchio, quelli di Doris e il re dell’acciaio: chi sono i nuovi miliardari italiani”

Il patrimonio di Françoise Bettencourt Meyers

La maggior parte della ricchezza della 69enne proviene dalla sua partecipazione nel gigante della bellezza e dei capelli, il gruppo L’Oréal. L’azienda, fondata più di 100 anni fa dal nonno di Bettencourt Meyers, ha realizzato un fatturato di 38,2 miliardi di dollari nel 2022 e impiega oltre 85.000 persone. Le azioni di L’Oréal sono aumentate del 12% nell’ultimo anno grazie alla forte domanda che ha portato a utili migliori del previsto e vendite record per il 2021.

Bettencourt Meyers controlla circa il 33% di L’Oréal insieme alla sua famiglia. Ha ereditato la quota e il titolo di donna più ricca del mondo da sua madre, Liliane Bettencourt, scomparsa nel 2017. Bettencourt Meyers ha fatto il suo debutto nella lista dei miliardari nel 2018 come la più ricca nuova arrivata, con un valore di 42,2 miliardi di dollari.

Cittadina francese, è nel consiglio di amministrazione di L’Oréal dal 1997. Anche i suoi due figli, Jean-Victor e Nicolas, siedono nel consiglio di amministrazione. I marchi L’Oréal includono alcuni dei principali prodotti per la cura della pelle e il trucco, da Kiehl’s e Lancôme a Maybelline e La Roche-Posay. Ultimamente l’azienda ha lanciato una campagna di marketing per attirare i clienti della Gen Z. Questo gennaio, la star di YouTube Emma Chamberlain è entrata nel ruolo di ambasciatrice di Lancôme, a seguito di una partnership multimarca del novembre 2022 con Ready Player Me, una piattaforma di avatar per il metaverso.

LEGGI ANCHE: “Chi sono i 64 italiani nella classifica dei miliardari di Forbes 2023″

Lo scandalo

L’ascesa di Bettencourt Meyers a donna più ricca del mondo non è avvenuta senza turbolenze, in particolare uno scandalo in Francia attorno a un processo sensazionale che ha coinvolto miliardi di dollari e che ha portato a una spaccatura pubblicamente turbolenta tra madre e figlia. Nel 2007, Bettencourt Meyers ha citato in giudizio François Marie Banier, un amico di famiglia di lunga data e fotografo di celebrità, o presumibilmente ha truffato più di 1 miliardo di dollari in opere d’arte, denaro, proprietà immobiliari e altri doni da sua madre. È stato condannato, condannato a tre anni di carcere e costretto a pagare circa 150 milioni di dollari di danni. Entrambe le condanne furono revocate pochi anni dopo.

Ciò che ne seguì furono anni di commenti pubblici da parte di sua madre e un altro scandalo legale secondo cui Bettencourt Meyers aveva corrotto un testimone. Nel 2011, da quando ha preso il posto di sua madre nella lista, Bettencourt Meyers ha continuato a far crescere la fortuna della famiglia. È presidente della holding del clan, Téthys Invest, attraverso la quale ha sostenuto numerosi progetti, tra cui l’operatore di ospedali privati ​​francesi Elsan.

È anche una filantropa. Insieme a L’Oréal, Bettencourt Meyers ha donato 230 milioni di dollari per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame nel 2019. È anche presidente della fondazione della famiglia, Fondation Bettencourt Schueller, che incoraggia il progresso francese nelle scienze e nelle arti.

La classifica delle donne più ricche al mondo

Di seguito la classifica delle 10 donne più ricche nella classifica di Forbes. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

1 | Francoise Bettencourt Meyers

Patrimonio: 80.5 miliardi

2 | Julia Koch

Patrimonio: 59 miliardi

3 | Alice Walton

Patrimonio: 56.7 miliardi

4 | Jacqueline Mars Patrimonio: 38.3 miliardi 5 | Miriam Adelson Patrimonio: 35 miliardi 6 | Rafaela Aponte-Diamant Patrimonio: 31.2 miliardi 7 | Susanne Klatten Patrimonio: 27.4 miliardi 8 | Gina Rinehart Patrimonio: 27 miliardi 9 | MacKenzie Scott Patrimonio: 24.4 miliardi 10 | Iris Fontbona Patrimonio: 23.1 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.