Cambio ai vertici per Bat Italia: Fabio de Petris è il nuovo amministratore delegato

Cambio ai vertici per, azienda che opera nei beni di largo consumo con un portafoglio prodotti multi-category nel settore del tabacco.è il nuovo admentrelo affiancherà con la carica di presidente della società

Fabio de Petris, napoletano, 50 anni, sarà a capo della gestione di un business complesso e in rapida crescita. Sotto la sua guida, Bat Italia continuerà a perseguire la strategia A Better Tomorrow, riducendo l’impatto della propria attività sulla salute e sull’ambiente, con l’impegno di offrire un futuro più verde, più equo, innovativo e inclusivo a dipendenti, azionisti, consumatori e alle comunità in cui opera.

L’azienda, con questa nomina, rafforza la propria connotazione di impresa dai fondamenti italiani ma con una vocazione internazionale, che nel tempo ha concorso in modo significativo alla crescita dell’economia italiana anche attraverso il suo nuovo “A Better Tomorrow Innovation Hub”.

L’esperienza di de Petris

Fabio de Petris è entrato in BAT nel 2011 come Trade Marketing & Distribution Regional manager per il Centro Italia, portando in azienda la vasta esperienza maturata nelle posizioni ricoperte in precedenza in Colgate Palmolive e SABMiller.

Nel corso degli anni de Petris ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità, prima come direttore vendite per BAT Italia e successivamente come senior international brand manager per Lucky Strike & Rothmans, con la responsabilità globale di “Lucky Strike Black Series” e dello sviluppo di prodotto della marca. In questo ruolo ha gestito anche le strategie di Lucky Strike e Rothmans nelle Americhe per due anni e, successivamente, nei mercati di Asia Pacific Middle East. A settembre 2018 Fabio è stato nominato direttore marketing di BAT Turchia, Caucaso e Nord Africa per poi diventare, a dicembre 2019, country manager Italia fino all’attuale nomina.

“Sono onorato di essere alla guida di BAT Italia”, ha commentato De Petris, “un’azienda che da sempre contribuisce alla crescita dell’economia del nostro Paese. Sono anche orgoglioso di proseguire il lavoro di chi mi ha preceduto concorrendo allo sviluppo dell’Innovation Hub di Trieste, nuovo centro di produzione per i prodotti a potenziale rischio ridotto e laboratorio di innovazione per la trasformazione digitale di BAT. Tutto questo rappresenta un passo significativo per BAT perché è la concretizzazione del nostro impegno a creare un futuro migliore, con un minor impatto della nostra attività sulla salute e sull’ambiente”.

Bertolini nuovo presidente

Fabio de Petris sarà affiancato dal nuovo presidente Alessandro Bertolini. Il manager, laureato presso la Facoltà è entrato in BAT Italia nel 2011 come direttore degli Affari Legali, dopo aver maturato 20 anni di esperienze come General Counsel per diverse multinazionali italiane quali Fata Group, Piaggio e Tecnimont.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.