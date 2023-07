Chi sono le 100 donne di successo per il 2023 secondo Forbes Italia

Per il sesto anno consecutivo Forbes Italia ha selezionato 100 figure professionali femminili che nel 2023, con il loro impegno e capacità di leadership, hanno aggiunto valore a settori quali arte, lifestyle, finanza e sport, contribuendo alla crescita dell’Italia. Ecco la lista completa:

Articolo tratto dal numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Maria Laura Albini

Co-founder di Arad Digital

Mariella Amoretti

Ceo di Gruppo Amoretti Armatori

Alessandra Angelini

Ceo di Altesino

Mariella Avino

Proprietaria e manager di Palazzo Avino

Catia Bastioli

Amministratrice delegata di Novamont

Annalena Benini

Giornalista e direttrice del Salone del Libro

Morena Bernardini

Segretario generale di Mbda

Rossana Bettini Illy

Presidente Istituto Internazionale Chocolier

Natalia Bianchi

Architetto di Studio Natalia Bianchi

Marta Bonati

Country manager di Ebury Italia

Cristina Bowerman

Chef di Glass Hostaria

Federica Brignone

Sciatrice alpina

Cristina Brondoni

Criminologa

Cristina Calabrese

Ceo di Key2People

Valentina Cammarata

Ceo di Futura Management

Giorgia Cardinaletti

Giornalista tv

Rossella Cardone

Head of sustainability office di Jaguar Land Rover

Laura Cariboni

Designer, ceo di Infinito

Vanessa Carlon

Direttrice di Palazzo Maffei

Margherita Cassano

Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Rosa Maria Luisa Cassata

Ceo di Nuncas

Maria Grazia Cassetti

Amministratore di Cassetti Gioielli

Eleonore Cavalli

Co-founder e art director di Visionnaire

Sara Centemero

Country manager di Impact

Antonella Centra

Executive vp general counsel, corporate affairs & sustainability di Gucci

In una carriera di oltre 25 anni, Antonella ha fatto del diritto uno strumento di trasformazione, supportando aziende internazionali come Coca Cola e Bottega Veneta. In Gucci dal 2015, la manager contribuisce a plasmare il percorso di sostenibilità ambientale e sociale della maison, facendone un pilastro della cultura aziendale. Le responsabilità di Antonella in quest’ambito comprendono anche la promozione dell’inclusività, dell’equità e della parità di genere.

Fausta Colosimo

Head of international markets di Caffè Trucillo

Anthea Comellini

Ingegnera, astronauta di riserva del corpo dell’Agenzia spaziale europea di Thales Alenia Space

Dominga Cotarella

Ceo di Famiglia Cotarella

Maria Criscuolo

Presidente e founder di Triumph Group International

Cristina Crotti

Presidente di Enercom

Lorella Cuccarini

Showgirl e conduttrice tv

Francesca D’Angelo-Valente

Direttrice marketing di Henkel Consumer Brands

Csaba dalla Zorza

Cuoca, scrittrice, conduttrice tv

Cristiana De Filippis

Matematica dell’Università di Parma

Margherita Della Valle

Ceo di Vodafone Group

Piera Detassis

Presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello

Huzur Devletsah

Presidente e general manager Italia, Europa centro-orientale e Israele di Eli Lilly

Huzur Devletsah è entrata in Lilly nel 1998 come strategy planning manager nella la filiale turca. Da allora, dopo il trasferimento a Dubai come general manager per i paesi del Golfo nel 2011, ha ricoperto vari ruoli nelle aree di vendita, marketing e corporate. Nominata nel 2018 leader dell’area terapeutica internazionale del diabete, nella stesso anno è diventata presidente e direttore generale per Italia, Europa centro-orientale, Russia e Israele.

Elodie Di Patrizi

Cantante

Sara Digiesi

Ceo di Best Western

Marta Donà

Ceo di LaTarma

Miriam Eceolaza

Managing director Southern Europe di Pernod Ricard

Francesca Fagnani

Giornalista e conduttrice tv

Fagnani è entrata in Rai nel 2001 nella sede di New York dove, insieme al collega Giovanni Floris, è stata testimone dell’attentato alle Torri Gemelle. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in Annozero. Parallelamente ha scritto su La Repubblica articoli legati alla criminalità e alla mafia. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, su Rai 2 dal 2021, che si è classificato tra i programmi più seguiti della rete.

Daniela Fantini

Ceo di Fratelli Fantini

Daniela Fatarella

Direttrice generale di Save the Children

Alessia Fattori Franchini

Founder di Aff

Tiziana Fausti

Presidente di Holding Exor

Vittoria Ferragamo

Manager de Il Borro

Dalila Ferraioli

Hr director di Verisure

Monia Ferrari

Managing director di Capgemini Italia

Giada Filippetti della Rocca

Founder e ceo di Elite Villas

Chiara Francini

Attrice e comica

Carolina Frigo

Community leader di WomenX Impact

Emilia Garito

Ceo di Quantum Leap

Elena Grifoni Winters

Responsabile ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della presidenza del Consiglio dei ministri

Sabrina Impacciatore

Attrice

Letizia Lamartire

Regista

Anna Lambiase

Founder e presidente di Irtop Consulting

Tiziana Lazzari

Consigliere di amministrazione di Cds Casa della salute, gruppo Pesenti

Miriam Leone

Attrice e imprenditrice

Roberta Ligossi

Ceo di Ta-Daan

Brenda Lodigiani

Attrice e comica

Alessandra Manuli

Ceo di Hedge Invest

Paola Marella

Conduttrice tv

Mariangela Marseglia

Vice presidente, country manager Italia e Spagna di Amazon

Federica Masolin

Giornalista

Carla Masperi

Presidente e ceo di Sap Italia

Chiara Mastrotto

Presidente gruppo Mastrotto

Francesca Morichini

Global chief hr officer di Amplifon

Francesca Mortari

Director Southern Europe di YouTube

Anna Munari

Ceo di Tecnosystemi

Donatella Nicolini

Fotografa

Gabriella Nobile

Founder di Nobile Agency

Wilma Oliverio

Ceo di Ab Normal – Eatertainment Company

La cucina nel destino: cresciuta nel ristorante di nonna Wilma e nonno Alfredo, con un papà che gestiva una società di rappresentanza commerciale nel settore food & beverage, per Wilma il cibo e il vino sono da sempre due argomenti di famiglia. Oggi guida Ab Normal– Eatertainment Company, azienda che si occupa di food consulting & advertising fondata insieme al marito, lo chef Alessandro Borghese. La società punta sull’eccellenza creativa, sulla comunicazione e lo sviluppo di format tv.

Valentina Pellegrini

Vicepresidente di Pellegrini

Chiara Petrioli

Founder di WSense

Claudia Pievani

Ceo di Miomojo

Chiara Pisa

Ceo di Pisa Orologeria

Maria Cristina Rosaria Pisani

Presidente del Consiglio nazionale giovani

Monica Poggio

Ceo di Bayer Italia

Manuela Polli

Corporate strategy & development manager di F.lli Polli

Mirella Prandelli

Country manager di Sas

Silvia Prandelli

Principal di Populous

Alessandra Ricci

Amministratrice delegata di Sace

Dopo vari incarichi nel project financing, nel 2005 la manager romana è approdata nella società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, di cui è ceo da maggio 2022. Dopo una parentesi come ad della società finanziaria Simest, nel 2020 ha fatto ritorno in Sace per sviluppare i programmi legati ai nuovi mandati sul mercato domestico a sostegno della liquidità delle aziende italiane e della transizione ecologica del paese.

Iolanda Riolo

Amministratore unico di Riolo Automobili

Cristiana Rogate

Presidente di Refe

Barbara Ronchi

Attrice

Manuela Ronchi

Founder di Action Agency

Forte di 40 anni di esperienza, con la sua agenzia specializzata nella comunicazione strategica Manuela Ronchi ha trasformato il settore anticipando le tendenze. Imprenditrice, manager di molti dei più grandi personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, Ronchi è stata tra le prime a intercettare il potenziale dei podcast nel 2018, fondando la prima media company sul digital audio.

Silvia Rovere

Presidente di Poste Italiane

Elena Salmistraro

Designer

Mara Salvato

Astrofisica ricercatrice del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics di Garching

Laura Samani

Regista

Annalisa Scarrone

Cantante

Il suo nome è salito alla ribalta grazie al talent show Amici nel 2010, a seguito del quale ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo. In carriera ha recitato anche al cinema in Babbo Natale non viene da Nord e ha condotto il programma di divulgazione scientifica Tutta colpa di…, in onda su Italia 1. Il suo ultimo singolo, Mon Amour, è al primo posto della classifica singoli Fimi: è la prima donna solista italiana ad avere raggiunto questa posizione dal 2020.

Francesca Sesia

Cfo Southern Europe di BlackRock

Simona Signoracci

Membro del cda di Terna

Valeria Sterpos

Partner ed Emea wab leader di Bain&Company

Elisa Stucchi

General manager di Samsonite

Anna Maria Testa

Hr director di InfoCert

Carlotta Ventura

Chief communication, sustainability and regional affairs officer di A2a

Simona Zito

Ceo di Chopard

La bolognese Simona Zito è entrata in Chopard Italia, branch della maison svizzera di gioielleria e orologeria, nel 1999. Si è occupata dapprima dello sviluppo della rete commerciale, contribuendo ad aumentare l’awareness del brand sul mercato italiano. È cresciuta professionalmente all’interno della filiale italiana fino a raggiungere, nel 2015, la carica di amministratore delegato di Chopard Italia.

Cristina Zucchetti

Presidente Zucchetti Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.