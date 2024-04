Chi sono i miliardari più giovani del mondo. Clemente Del Vecchio è al secondo posto

Clemente Del Vecchio non è più il miliardario più giovane del mondo. Quest’anno in cima alla classifica c’è Livia Voigt, una ragazza brasiliana di 19 anni che ha due mesi meno di lui, studia all’università e ha ereditato una quota di minoranza di Weg, un’azienda di apparecchiature elettriche fondata dal nonno. Clemente è secondo ed è uno dei tre eredi dell’impero EssilorLuxottica sulla lista dei 25 miliardari più giovani: con lui ci sono i fratelli Luca, 22 anni, e Leonardo Maria, 28.

LEGGI ANCHE: “Christian Louboutin è diventato miliardario”

LEGGI ANCHE: “Billionaires 2024: la nuova classifica Forbes dei miliardari”

Nessun miliardario under 30 ‘self made’

In lista ci sono 15 under 30. Nessuno di loro è un miliardario self made, cioè che ha avviato l’attività che lo ha reso ricco: non succedeva dal 2009. Come spiega un articolo della versione americana di Forbes, la presenza di tanti eredi in classifica testimonia che il trasferimento di ricchezza verso le generazioni più giovani sta accelerando. Secondo dati della Federal Reserve, le famiglie statunitensi hanno una ricchezza complessiva di 147.100 miliardi di dollari. Di questi, 95.900 sono in mano a persone che hanno almeno 60 anni.

Non è tutto qui. Significa anche che figure come Mark Zuckerberg, che hanno incarnato il modello del giovane imprenditore che diventa ricco con una sua idea, sono invecchiate e non sono state rimpiazzate. Il più giovane miliardario self made del mondo è Stanley Tang, che ha 31 anni e ha fondato DoorDash assieme a Andy Lang, suo coetaneo.

Tra gli imprenditori self made, il più giovane a entrare per la prima volta nella classifica Forbes Billionaires è Shunsaku Sagami, giapponese, 33 anni. Sagami ha fondato M&A Research Institute Holdings, una società che usa l’intelligenza artificiale per trovare le giuste combinazioni di aziende per acquisizioni e fusioni.

I numeri

Il totale dei patrimoni dei 25 miliardari più giovani del mondo è di 110 miliardi di dollari. L’età limite per entrare in lista è 33 anni. Il più ricco, con un patrimonio di 39,6 miliardi di dollari, è Mark Mateschitz, erede di Red Bull. Mateschitz è anche colui che si è arricchito di più nell’ultimo anno: la sua fortuna è aumentata di 4,9 miliardi.

Gli under 30 più ricchi del mondo sono i fratelli irlandesi Zahan e Firoz Mistry, 25 e 27 anni, che hanno patrimoni di 4,9 miliardi di dollari. Nel 2022, quando sono morti prima il nonno e poi il padre, i Mistry hanno ereditato quote di minoranza di Tata Sons, un conglomerato indiano che si occupa di telecomunicazioni, energia e ingegneria.

Quindici dei 25 miliardari in classifica sono europei. Nel resto del mondo sono rappresentati Brasile, Stati Uniti, Corea del Sud, Hong Kong e Giappone.

La classifica dei miliardari più giovani del mondo

Di seguito la classifica dei 25 miliardari più giovani del mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari. I miliardari self-made sono contrassegnati con un asterisco.

1 | Livia Voigt

Età: 19 anni

Paese: Brasile

Patrimonio: 1,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: macchinari industriali

2 | Clemente Del Vecchio

Età: 19 anni

Paese: Italia

Patrimonio: 4,7 miliardi

Fonte di ricchezza: occhiali

3 | Kim Jung-youn

Età: 20 anni

Paese: Corea del Sud

Patrimonio: 1,4 miliardi

Fonte di ricchezza: gaming online

4 | Kevin David Lehmann

Età: 21 anni

Paese: Germania

Patrimonio: 3,3 miliardi

Fonte di ricchezza: negozi al dettaglio

5 | Kim Jung-min

Età: 22 anni

Paese: Corea del Sud

Patrimonio: 1,4 miliardi

Fonte di ricchezza: gaming online

6 | Luca Del Vecchio

Età: 22 anni

Paese: Italia

Patrimonio: 4,7 miliardi

Fonte di ricchezza: occhiali

7 | Rémi Dassault

Età: 22 anni

Paese: Francia

Patrimonio: 2,5 miliardi

Fonte di ricchezza: software, aeronautica

8 | Zahan Mistry

Età: 25 anni

Paese: Irlanda

Patrimonio: 4,9 miliardi

Fonte di ricchezza: varie

9 | Dora Voigt de Assis

Età: 26 anni

Paese: Brasile

Patrimonio: 1,1 miliardi

Fonte di ricchezza: macchinari industriali

10 | Firoz Mistry

Età: 27 anni

Paese: Irlanda

Patrimonio: 4,9 miliardi

Fonte di ricchezza: varie

11 | Alexandra Andresen

Età: 27 anni

Paese: Norvegia

Patrimonio: 1,6 miliardi

Fonte di ricchezza: investimenti

12 | Katharina Andresen

Età: 28 anni

Paese: Norvegia

Patrimonio: 1,7 miliardi

Fonte di ricchezza: investimenti

13 | Leonardo Maria Del Vecchio

Età: 28 anni

Paese: Italia

Patrimonio: 4,7 miliardi

Fonte di ricchezza: occhiali

14 | Sophie Luise Fielmann

Età: 29 anni

Paese: Germania

Patrimonio: 2,7 miliardi

Fonte di ricchezza: optometria

15 | Gustav Magnar Witzøe

Età: 30 anni

Paese: Norvegia

Patrimonio: 4,2 miliardi

Fonte di ricchezza: allevamento di pesce

16 | Stanley Tang*

Età: 31 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 1,2 miliardi

Fonte di ricchezza: DoorDash

17 | Palmer Luckey*

Età: 31 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 2,3 miliardi

Fonte di ricchezza: realtà virtuale, tecnologie per la difesa

18 | Michal Strnad

Età: 31 anni

Paese: Repubblica Ceca

Patrimonio: 4,4 miliardi

Fonte di ricchezza: armi

19 | Andy Fang*

Età: 31 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 1,2 miliardi

Fonte di ricchezza: DoorDash

20 | Ben Francis*

Età: 31 anni

Paese: Regno Unito

Patrimonio: 1,3 miliardi

Fonte di ricchezza: Gymshark

21 | Mark Mateschitz

Età: 31 anni

Paese: Austria

Patrimonio: 39,6 miliardi

Fonte di ricchezza: bevande energetiche

22 | Jonathan Kwok

Età: 32 anni

Paese: Hong Kong

Patrimonio: 2,4 miliardi

Fonte di ricchezza: settore immobiliare

23 | Shusaku Sagami*

Età: 33 anni

Paese: Giappone

Patrimonio: 1,9 miliardi

Fonte di ricchezza: intermediazione per fusioni e acquisizioni

24 | John Collison*

Età: 33 anni

Paese: Irlanda

Patrimonio: 7,2 miliardi

Fonte di ricchezza: Stripe

25 | Evan Spiegel*

Età: 33 anni

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 3,1 miliardi

Fonte di ricchezza: app

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .