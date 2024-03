Da Massimiliana Landini Aleotti e Miuccia Prada alle eredi di Del Vecchio: chi sono le 19 miliardarie italiane

Mettono assieme fortune per 55,3 miliardi di dollari. Le miliardarie italiane sono 19: solo Stati Uniti (97), Cina (42) e Germania (22) ne hanno di più. La più ricca è Massimiliana Landini Aleotti, che nel 2014, assieme ai figli, ha ereditato il gigante farmaceutico Menarini dal marito, Alberto. Alle sue spalle, con 5,6 miliardi, c’è Miuccia Prada, nipote del fondatore dell’impero della moda. Prada ha condotto a lungo l’azienda assieme al marito, Patrizio Bertelli, come co-amministratore delegato, prima di affidare la carica ad Andrea Guerra.

Sul terzo gradino del podio, a pari merito con 4,6 miliardi, tre eredi di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica: le figlie Marisa e Paola e la vedova Nicoletta Zampillo. Del Vecchio, morto nel giugno 2022, ha lasciato a ciascuno degli otto eredi il 12,5% di Delfin, la società lussemburghese che deteneva i suoi asset.

La top ten

Al sesto posto, con 3,3 miliardi, c’è Giuliana Benetton, che assieme ai fratelli Luciano, Carlo e Gilberto ha creato il colosso dell’abbigliamento nel 1965. Appena sotto, a quota 3,2 miliardi, Isabella Seràgnoli, l’azionista unica di Coesia, una delle più grandi aziende di packaging del mondo. Stesso patrimonio per Susan Carol Holland, presidente di Amplifon, il primo gruppo globale degli apparecchi acustici, e per Alessandra Garavoglia, detentrice del 24% di Campari. Chiude le prime dieci posizioni, con 2,4 miliardi, Marina Prada, sorella di Miuccia, che non ha ruoli attivi nella conduzione dell’azienda, ma ne possiede circa il 12%.

Il resto della classifica

Appena fuori dalla top ten c’è Maria Franca Fissolo (2 miliardi), vedova di Michele Ferrero, che ha reso il gruppo piemontese un gigante mondiale dei dolci, e madre di Giovanni, l’uomo più ricco d’Italia. Al 12esimo posto, con 1,8 miliardi, Sabrina Benetton, figlia del co-fondatore Gilberto. Segue la sorella Barbara con 1,5 miliardi, stesso patrimonio di Annalisa Doris, vicepresidente di Mediolanum, la banca fondata dal padre Ennio. Subito dietro, con 1,4 miliardi, la madre di Annalisa, Lina Tombolato.

Oltre la soglia del miliardo di patrimonio ci sono altre quattro eredi di grandi imperi industriali italiani. Al 16esimo e al 17esimo posto, con 1,3 e 1,2 miliardi, Simona Giorgetta e Veronica Squinzi di Mapei, gigante dei materiali chimici per l’edilizia. Giorgetta e Squinzi sono nipote e figlia di Giorgio Squinzi, che ha condotto per decenni l’azienda dopo averla ereditata dal padre, Rodolfo. Hanno un patrimonio di 1,2 miliardi anche Giuliana Caprotti e Marina Caprotti, vedova e figlia di Bernardo, fondatore di Esselunga.

La classifica delle miliardarie italiane

Di seguito la classifica completa delle miliardarie italiane. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 15 di martedì 5 marzo.

1 | Massimiliana Landini Aleotti

Patrimonio: 7,5 miliardi

2 | Miuccia Prada

Patrimonio: 5,6 miliardi

3 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 4,6 miliardi

3 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 4,6 miliardi

3 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 4,6 miliardi

6 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,3 miliardi

7 | Isabella Seràgnoli

Patrimonio: 3,2 miliardi

7 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,2 miliardi

7 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

10 | Marina Prada

Patrimonio: 2,4 miliardi

11 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2 miliardi

12 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,8 miliardi

13 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

13 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,5 miliardi

15 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,4 miliardi

16 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

17 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

17 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,2 miliardi

17 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,2 miliardi

