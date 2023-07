BFC Media non sarà più quotata alla Borsa di Milano

rende noto agli azionisti che dal 21 luglio non è più quotata alla Borsa di Milano. Fino al 4 agosto sarà possibile cedere le azioni alla societàal prezzo di 4,03 euro seguendo le istruzioni definite e approvate dagli organi di controllo.

All’assemblea del 12 luglio, che ha deliberato la decisione, erano rappresentate 3.081.750 azioni, corrispondenti al 97,06% del capitale sociale di BFC Media. Il delisting è stato approvato dall’assemblea all’unanimità. Per maggiori infomazioni in merito alla proposta di deliberazione è possibile consultare la documentazione pubblicata sul sito internet della società www.bfcmedia.com.

Le azioni emesse dalla società non saranno ora negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque essere oggetto di cessione, per via privata, ai sensi del codice civile.

Le istruzioni per la cessione delle azioni

Per poter cedere ad Alga le azioni di minoranza, gli azionisti legittimati dovranno dare istruzioni all’intermediario presso cui sono depositate le rispettive azioni affinché, durante il Periodo di Acquisto, trasmetta un ordine di vendita di tali azioni al prezzo unitario di Euro 4,03 nei confronti di MIT Sim (operatore specialista di BFC), intermediario tramite il quale Alga intende effettuare gli acquisti. Ordini di vendita che vengano trasmessi a MIT Sim dopo la fine del periodo di acquisto (4 agosto), non verranno presi in considerazione. In ogni caso, Alga si riserva di verificare la qualità di azionista legittimato dell’azionista che intenda cedere le proprie azioni BFC mediante la prevista procedura.

Si precisa che tutti gli ordini di vendita validamente ricevuti da MIT Sim dagli azionisti legittimati durante il periodo di acquisto saranno regolati all’unica data di regolamento del 9 agosto 2023. Alla data di regolamento, pertanto, salvo eventuale riparto, Alga acquisterà tutte le azioni di minoranza che siano state validamente vendute dagli Azionisti Legittimati durante il periodo di acquisto al prezzo unitario di 4,03 euro, fino a concorrenza del controvalore massimo complessivo di 375.797,5, euro mentre gli azionisti legittimati riceveranno il corrispettivo che gli è dovuto tramite i rispettivi intermediari.

Si precisa che, al fine di assicurare parità di trattamento, qualora le azioni BFC oggetto degli ordini di vendita ricevuti da MIT Sim durante il periodo di acquisto risultassero nel complesso superiori a n. 93.250 azioni, verrà applicato il riparto secondo il metodo “pro-rata”, in virtù del quale Alga alla data di regolamento acquisterà da tutti gli azionisti legittimati la stessa proporzione di azioni.

Pertanto, in caso di riparto, si procederà a definire un coefficiente di riparto, pari al rapporto tra le massime n. 93.250 Azioni di Minoranza ed il numero di azioni oggetto degli ordini di vendita validamente effettuati dagli azionisti legittimati durante il periodo di acquisto e, alla data di regolamento, Alga ritirerà indistintamente dagli azionisti legittimati un numero di azioni BFC pari al prodotto tra il numero delle azioni oggetto degli ordini di vendita e il coefficiente di riparto, arrotondando per difetto al numero intero di azioni più vicino.

