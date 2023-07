Creare un ambiente di lavoro efficiente in 5 passi

Secondo lo State of the Global Workplace 2023 stilato dalla società di consulenza Gallup, il 95% dei lavoratori italiani non è coinvolto nella propria attività. Dato ancora più preoccupante: il 46% dei dipendenti in Italia dichiara di sentirsi stressato, contro una media europea del 39%.

Il tema del benessere sul posto di lavoro è, per fortuna, diventato centrale anche nel nostro Paese. Tra grandi dimissioni e skill shortage (vale a dire la carenza di lavoratori e personale in possesso di specifiche qualifiche ricercate dal mercato oggi) il tema della valorizzazione dei talenti è diventato cruciale per ogni organizzazione. Così come l’importanza della cultura aziendale, argomento che non riguarda più soltanto le risorse umane ma anche gli stessi manager nel loro rapporto coi dipendenti. LEGGI ANCHE: Come preparare al meglio il primo giorno in una nuova azienda

Creare un ambiente lavorativo funzionante

Creare l’ambiente giusto per permettere alle persone di prosperare richiede empatia e fiducia. Secondo Thrive, società di Arianna Huffington specializzata nel change management, esistono quattro modi per aiutare i manager e i dipendenti:

1.Adottare una cultura centrata sulle persone

Il lavoro deve essere un luogo di sicurezza psicologica. È importantissimo che i manager creino un ambiente in cui siano possibili connessioni autentiche e in cui le persone si sentano a proprio agio sia che si trovino in ufficio, in remote o in un modello ibrido. Fare domande semplici e ascoltare le persone, mostrando che le loro opinioni sono preziose, costruisce fiducia e rafforza i legami, anche a distanza.

2. Ridefinire il management

Un manager può fare la fortuna o la sfortuna della propria azienda. È raro, però, che le persone abbiano l’innata capacità di essere manager, pertanto queste competenze possono essere apprese. Aiutarli a sviluppare le loro abilità consentirà loro di sostenere meglio il benessere mentale delle persone e le esigenze lavorative individuali.

Con livelli elevati di esaurimento professionale in tutti i settori, i manager devono avere un ruolo chiave nel promuovere comportamenti positivi a sostegno del benessere, identificando momenti di ricarica collettiva durante la giornata.

3. Misurare le prestazioni in base ai risultati

Dobbiamo pensare agli obiettivi da raggiungere non alle ore in presenza in ufficio o su chat aziendale. Per aiutare i lavoratori a prosperare, una maggiore flessibilità deve portare a concentrarsi su ciò che viene raggiunto, piuttosto che su come, dove o quando viene fatto. Concedere flessibilità alle persone consente loro di mantenere la concentrazione sul lavoro, contribuendo ad aumentare la produttività.

4. Sottolineare un lavoro orientato al significato e al valore

Nove dipendenti su dieci accetterebbero una riduzione di stipendio per svolgere un lavoro più significativo. E questo dato diventa fondamentale soprattutto quando si parla con le generazioni più giovani, così sensibili a temi sull’impatto ambientale e sociale. I manager possono rendere vivo il “purpose” dell’organizzazione incoraggiando i lavoratori a prendersi cura di se stessi e del mondo che li circonda, offrendo del tempo per il volontariato: in questa maniera si dimostrerà come l’azienda sia impegnata a fare del bene e avere un impatto positivo sulla società.

5. la comunicazione

Come direbbero gli inglesi, per ultimo ma non meno importante, il tema della comunicazione interna è molto delicato perché determina il buon funzionamento di tutta la struttura a più livelli. Argomento non scontato, soprattutto in quelle aziende complesse con team non abituati a lavorare tra loro o, al contrario, che si sentono in competizione.

Saper comunicare bene e far fiorire una cultura attenta al feedback e al rispetto reciproco aiuta anche la produttività. Così come adibire delle aree relax per favorire la connessione tra dipendenti favorisce gli scambi. Inoltre la tecnologia consente alle persone di comunicare ovunque lavorino e i team ibridi dovrebbero essere attenti a incoraggiare le videochiamate per mantenere aperta la conversazione e renderla ingaggiante.

