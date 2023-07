Telecomunicazioni, cyber security e Iot: questa società sviluppa soluzioni su misura per favorire lo sviluppo d’impresa

Articolo tratto dall’allegato Small Giants del numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati

L’information & communication technology, più semplicemente Ict, grazie alla trasmissione, ricezione ed elaborazione dei dati si pone oggi come un fondamentale acceleratore per la crescita dimensionale delle imprese, ma offre anche l’opportunità di modificare il modello di business attraverso la formazione di una rete in grado di superare i confini fisici e agevolare la comunicazione e quindi lo scambio.

N&C, azienda qualificata nella consulenza, progettazione e realizzazione di soluzioni digitali, opera nel settore Ict dal 1982. La mission aziendale è quella di sviluppare soluzioni customizzate per il cliente, proponendosi come partner nel suo processo di evoluzione, per affiancarlo in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, favorendo lo sviluppo d’impresa. Ne abbiamo parlato con Paolo Coppola, business e sales manager di N&C.

Come nasce e di cosa si occupa N&C?

Viviamo in una realtà in continua evoluzione, per quello che riguarda la tecnologia. N&C si trova in questo mondo da quarant’anni. Dagli impianti tecnologici è passata ad operare in settori dell’Ict, dal networking alla security e cybersecurity, data center, sistemi multimediali e di realtà aumentata, sistemi di virtualizzazione, storage e supercalcolo, Iot.

L’Internet of Things, ad esempio, è un vettore fondamentale per l’innovazione tecnologica al servizio del core business dei nostri clienti. In questo settore in forte crescita, N&C è in grado di fornire soluzioni ad hoc, cucite sulle esigenze del cliente. Soluzioni che favoriscono non poco lo sviluppo d’impresa, come ad esempio nel manifacturing, laddove si è in presenza di un impianto industriale si può ottenere un risparmio energetico considerevole applicando dei sensori in grado di monitorare e gestire, grazie ai Plc, l’attivazione o disattivazione dell’impianto. Così è possibile aumentare la produttività ottimizzando i costi di lavorazione. Da più di cinque anni ormai siamo attivi anche nello sviluppo software per privati e pubbliche amministrazioni di medie e grandi dimensioni”.

Come individuate le soluzioni più opportune in base al profilo del cliente?

Partiamo dalla considerazione che noi conosciamo bene il nostro cliente, profilandolo e applicando le linee guida che già abbiamo definito per il suo settore di operatività. Abbiamo un team di progettazione verticale su ognuno dei settori in cui siamo attivi e in base alle richieste del cliente definiamo una linea di intervento.

Ad oggi N&C conta su circa 500 collaboratori in Italia, più un altro centinaio all’estero, nelle nostre sedi in Argentina, Brasile, Francia, Usa, Polonia e Serbia. Siamo quindi ormai una realtà consolidata a livello internazionale e abbiamo maturato una conoscenza approfondita dell’Ict. Siamo anche convinti che il personale è la chiave del nostro successo. Per tale motivo attraverso percorsi formativi costanti assicuriamo sempre il maggior livello di certificazione per i nostri dipendenti.

Cosa c’è nel futuro di N&C?

Guardiamo a tutto il mondo dell’innovazione, dall’Iot all’intelligenza artificiale e in particolare la cybersecurity. Oggi è essenziale attivare sistemi di sicurezza adeguati e avanzati per arginare gli attacchi informatici che si vanno moltiplicando e che hanno come obiettivo le reti delle imprese. Se un hacker riesce a penetrare all’interno della rete e prendere possesso di un macchinario possono venirsi a creare seri pericoli per la sicurezza dell’azienda e anche delle persone che vi lavorano.

Solo in questi ultimi anni le grandi imprese nel campo ad esempio della manifattura hanno iniziato a capire che può esserci questo rischio concreto, soprattutto se si considera che ormai gran parte dell’attività passa proprio attraverso le reti. Molti adesso stanno investendo in tecnologia, ma forse ancora non in tutti c’è la consapevolezza vera dell’importanza di un sistema integrato che davvero eviti le intrusioni. A nostra volta come N&C stiamo investendo in ricerca su software proprietari. Sappiamo che è necessaria una continua evoluzione, perché nei sistemi basta poco per arrivare all’obsolescenza e quindi perdere quell’efficienza che consente di guardare ad uno sviluppo consapevole.

Quanto sono importanti per voi la responsabilità sociale e la qualità del rapporto vita-lavoro?

Uno sguardo infine alla responsabilità sociale e alla qualità del rapporto vita-lavoro. N&C srl ha scelto di dotarsi di un sistema di gestione secondo lo standard internazionale SA8000-2014 che, in conformità alla norma di riferimento e alla legislazione nazionale e internazionale, riconosce l’impegno ad operare secondo i principi contenuti nel proprio codice etico sia nei confronti del personale che opera e collabora con l’organizzazione sia con i portatori di interesse.

La società si impegna quindi a uniformarsi ai requisiti della SA8000 e pianificare e implementare le attività necessarie per migliorare costantemente le prestazioni aziendali secondo la responsabilità etica e sociale, stabilendo obiettivi specifici di miglioramento all’interno dell’azienda. Nell’implementazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale, il personale viene coinvolto pienamente, con l’impegno preciso di migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.