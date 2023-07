A Viareggio e Forte dei Marmi, dove glamour e dolce vita si incontrano per un’ospitalità di lusso

Articolo tratto dal numero di agosto 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Si prepara un’altra estate da tutto esaurito per Viareggio e Forte dei Marmi. Punte di diamante di un’ospitalità su misura, con servizi ed esperienze uniche. Anche se qui basta esserci, vedere e farsi vedere. Una vetrina perfetta dove glamour e dolce vita si incontrano, con la naturalezza che da sempre contraddistingue le due località più in voga della costa.

Viareggio l’aristocratica

Il tetto con vista panoramica a 360°, il fascino dei grandi saloni e la privacy delle salette riservate, esaltati da un recente restauro, la cortesia d’altri tempi che accoglie e avvolge l’ospite, i servizi che nulla trascurano. Da sempre il Grand Hotel Principe di Piemonte, a due passi dalla spiaggia, è il punto di riferimento per una clientela esclusiva, sicura di trovare, anche in pieno agosto, il meglio dell’ospitalità a Viareggio.

Una dimora di lusso dove sentirsi a casa e dove tutto dev’essere perfetto, grazie al restyling del fiorentino S+S Studio e alle cure e alla passione dello staff, guidato dal nuovo general manager Max Venturelli. A coordinare l’offerta gourmet, firmata dallo chef Giuseppe Mancino, oggi c’è Davide Macaluso, direttore food & beverage, una lunga esperienza nel settore lusso.

“Ricerca ed equilibrio caratterizzano i nostri menù”, afferma Mancino. “Filo conduttore, la sostenibilità della materia prima, a iniziare dal pesce freschissimo in arrivo ogni mattina”. Una proposta che va dalla cucina del ristorante il Piccolo Principe (due stelle Michelin) alla scenografica prima colazione, fino ai brunch e agli aperitivi sulla terrazza Maitò con piscina e vista sulla spiaggia, dove gustare i cocktail preparati dal pluripremiato bartender Simone Corsini.

Per gli appassionati d’arte, da non perdere il Mercatino dell’Antiquariato il 22 e 23 luglio, con pezzi importanti della scuola toscana, dai tavoli per l’esterno con le famose piastrelle ai manufatti di marmo di Carrara, fino alle ceste di rafia intrecciate a mano.

Intramontabile Forte

Per chi cerca la villeggiatura d’antan, ama la soffice sabbia bianca nei bagni storici e i picnic sotto la tenda, la destinazione è soltanto una: Forte dei Marmi, la perla della Versilia. Destinazione che proprio per questo non ammette sbavature: si sceglie (e si paga) il meglio. Come mostrano i cartellini senza prezzo delle vetrine di griffe del lusso che hanno preso d’assalto (e conquistato) il Forte.

E se c’è la lista d’attesa per aggiudicarsi un posto in prima fila praticamente ovunque, a maggior ragione succede per una suite sul lungomare del Byron della famiglia Madonna (il figlio Salvatore è proprietario del gruppo Soft Living Spaces, di cui il boutique hotel fa parte), dove il fascino speciale di una villa ricca di storia – creata nella prima metà del Novecento da Josè ‘Pepito’ Caferino Canevaro, duca di Zoagli – si unisce alla perfezione frutto della recente ristrutturazione, che ha ampliato l’offerta con 18 nuove suite.

Al molo di Lorenzo Viani Moses Levy Meriggio al mare

Per capire l’importanza di questo edificio, basti pensare che per l’inaugurazione della Capannina di Franceschi, nel 1929, venne invitato solo il ristretto gruppo di Pepito, con signore delle famiglie storiche del marmo: Henraux, Dalgas, Sforza, Cenami. Un’eccellenza che ancora oggi attrae l’aristocrazia e il bel mondo, oltre alle celebrità e ai tanti personaggi dell’arte e della letteratura, spesso chiamati per gli incontri alla Versiliana. E per chi al Forte viene con tutta la famiglia? A poca distanza dal Byron, il Piccolo Hotel, storico albergo che ha mantenuto lo charme della Versilia di un tempo, oltre alle stanze sulla pineta offre una piscina perfetta anche per i più piccoli. Un indirizzo prezioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.